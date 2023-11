Geistliches Zentrum Klosterkiche Lobenfeld geschlossen

Von Jutta Trilsbach

Lobbach. In der Klosterkirche mit ihren wertvollen Wandbildern und einer wechselvollen, rund 900-jährigen Geschichte weht ein besonderer Geist. Beim Festgottesdienst am Abend des Reformationstages war der Geist des Abschieds und des Aufbruchs für eine große Gemeinde spürbar: Am 31. Oktober schloss das in der Klosterkirche offiziell am 5. April 2006 aus