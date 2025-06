Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Waldwimmersbach. Rund 600 Besucher auf dem Festplatz waren außer Rand und Band. Der Grund: Augenscheinlich kein Geringer als Sänger Freddie Mercury rockte am Samstagabend beim Bürgerfest in Waldwimmersbach den Ort.

Erst auf den zweiten Blick wurde klar, dass es sich nicht um den 1991 verstorbenen Original-Freddie handelte. Auf der Bühne stand die Band "The Music of Queen Live". Für den Anlass passte das perfekt: An jenem Abend wurde das 50.-jährige Bestehen der Gemeinde Lobbach gefeiert.

Entstanden ist diese wie berichtet vor einem halben Jahrhundert aus dem Zusammenschluss von Lobenfeld und Waldwimmersbach.

Bereits die ersten Songs ließen die Herzen der Fans höher schlagen. Mit "One Vision" gab es einen fulminanten Auftakt. Schnell wurde klar, dass die Band nicht nur die Songs, vielmehr den Geist von Queen weiter gibt. Unter den Besuchern waren Bürgermeister Florian Rutsch, Gemeinderäte und Bürgermeisterkollegen aus umliegenden Gemeinden wie Petra Müller-Vogel aus Gaiberg mit ihrem Mann.

Müller-Vogel ist Queen Fan und kam quasi direkt vom Jubiläumsfest des SC Gaiberg, der am Wochenende das 75.-jährige Bestehen feierte. Zum SC-Jubiläumsfeuerwerk werde sie wieder in Gaiberg zurück sein, betonte sie.

Auch eine 27 Personen starke Delegation aus Lobbachs französischer Partnergemeinde Loury war extra zum Jubiläumswochenende angereist und man genoss die Geselligkeit.

Schier schien es, als würde Freddie Mercury mit Sänger Valentin L.Findling weiterleben. Neben Findling besteht die Band aus Jan David (Guitar&Backing Vocals), Christoph Schnell (Drums & Backing Vocals), Andy Keller (Bass & Backing Vocals) sowie Lukas Großmann (Keyboard & Backing Vocals).

Findling alias Mercury überzeugte jedenfalls mit stimmlicher Nähe zum Original. Dazu brachten der Sänger und die anderen Bandmitglieder ihre ganz eigene Persönlichkeit ein. Kaum verwunderlich war die Stimmung grandios, Die Besucher ließen sich von der Energie der Band mitreißen und rockten ab dem ersten Song mit, man wurde quasi zum Teil der Show.

Songs wie "Give them five", "Killer Queen", "Unter Pressure" oder "I want to break free" hallten durch Waldwimmersbach. Und natürlich durften auch "Another one bites the dust" oder "Bohemian Rhapsody" nicht. Die Bühne bebte schier vom Queen-Geist, von Gitarrenriffs und Schlagzeug-Beats.

Spürbar war, dass die Band Queen nicht nur eine Ära geprägt hat, sondern mit ihren Songs bis heute die Menschen bewegt. Manche Besucher hatten sich klappbare Campingstühle mitgebracht und genossen das Spektakel im Schatten, andere saßen auf Bierbänken oder standen, um mitzurocken.

Food Trucks mit kulinarischen Köstlichkeiten rundeten das Ganze ab, unter anderem gab es Pulled Pork Burger sowie Brat- oder Currywurst. Wer wollte bekam einen Cappuccino oder andere Kaffeespezialitäten vom Kaffeemobil. Indes stand man am Getränkestand Schlange.

Weiter gefeiert wurde am gestrigen Sonntag, unter anderem mit einem ökumenischen Gottesdienst, dem Musikverein Waldwimmersbach und Mundart Comedy mit Arnim Töpel.