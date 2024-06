Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. In Leutershausen herrscht gerade dicke Luft. Der Organisator des "Heisemer Straßenfestes", Walter Scholl, hat am Donnerstag eine Mail an die am Fest beteiligten Vereine verschickt (das Schreiben liegt der RNZ vor), in dem er darüber informiert, dass das Restaurant "FantasTisch" während der Feierlichkeiten, die vom 5. bis 7.