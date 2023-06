Aber auch von weiter oben tönt die Musik: In der Hauptstraße lädt der 1. Dartclub Hirschberg zum "Warm-up", und am Bierstand vom Fußballverein Leutershausen trinken die Ersten ihren gekühlten Gerstensaft. Und die Kids hüpfen nebenan auf dem Bungee-Trampolin. Das Straßenfest ist eben ein Fest für die ganze Familie. Wer sich gemütlich niederlassen will, findet bei der "Sängereinheit" im "Rose-Hof" ein Plätzchen, wo die Küche schon für viele Gäste bereitsteht. Vorsitzender Michael Lang ist gespannt, wie sich der Wegzug des Handball-Fördervereins auswirkt.

Auch Volk findet das Wetter für das 45. Heisemer Straßenfest geradezu ideal. Er kommt gerade von der Heinrich-Beck-Halle, wo die SGL über eine Spielgemeinschaft abstimmt. Überhaupt ein Gesprächsthema am Stand. DJ Nicolas Vierling legt hier die Hits der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre auf. Wen der Hunger treibt, bekommt bei Satchmo Hot Dogs gegenüber was zu essen.

Hirschberg-Leutershausen. Aus den Boxen dudelt "Sweet Home Alabama", die bunten Scheinwerfer drehen ihre Runden, und die Nebelmaschine pustet Dampf auf die Straße: Ein ganz ungewohntes Bild bietet sich am Freitagabend zum Auftakt des "Heisemer Straßenfestes" an der Raiffeisenstraße/Ecke Hölderlinstraße. Hier hat erstmals der Handball-Förderverein, der sonst immer in der Mittelgasse zu finden war, seinen Stand eingerichtet.

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Aus den Boxen dudelt "Sweet Home Alabama", die bunten Scheinwerfer drehen ihre Runden, und die Nebelmaschine pustet Dampf auf die Straße: Ein ganz ungewohntes Bild bietet sich am Freitagabend zum Auftakt des "Heisemer Straßenfestes" an der Raiffeisenstraße/Ecke Hölderlinstraße. Hier hat erstmals der Handball-Förderverein, der sonst immer in der Mittelgasse zu finden war, seinen Stand eingerichtet.

"Der Hof stand nicht mehr zur Verfügung", erzählt Werner Volk. Daher habe die Gemeinde nun ihr Grundstück zur Verfügung gestellt. Eine Hof-Disco wie sonst ist es aber nicht, wo die Ü-30-Party steigt. Hinten im Hof befinden sich der "Mix-Tisch" und der Spülbereich, vorne warten Vereinsmitglieder in witzigen T-Shirts mit aufgedruckter Weste samt Fliege hinter der Theke auf die Kundschaft.

Getanzt werden soll später "uff de Gass". "Es heißt ja auch ,Straßenfest’", meint Cheforganisator Walter Scholl schmunzelnd, der gerade dazustößt. So langsam füllt es sich gegen 19 Uhr. Angesichts der angenehmen Temperaturen von 22 Grad und der guten Wetteraussichten witzelt Scholl: "Ich habe telefoniert."

Auch Volk findet das Wetter für das 45. Heisemer Straßenfest geradezu ideal. Er kommt gerade von der Heinrich-Beck-Halle, wo die SGL über eine Spielgemeinschaft abstimmt. Überhaupt ein Gesprächsthema am Stand. DJ Nicolas Vierling legt hier die Hits der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre auf. Wen der Hunger treibt, bekommt bei Satchmo Hot Dogs gegenüber was zu essen.

Auch interessant Spielgemeinschaft mit TVG: Auch SG Leutershausen spricht sich für S3L aus

Aber auch von weiter oben tönt die Musik: In der Hauptstraße lädt der 1. Dartclub Hirschberg zum "Warm-up", und am Bierstand vom Fußballverein Leutershausen trinken die Ersten ihren gekühlten Gerstensaft. Und die Kids hüpfen nebenan auf dem Bungee-Trampolin. Das Straßenfest ist eben ein Fest für die ganze Familie. Wer sich gemütlich niederlassen will, findet bei der "Sängereinheit" im "Rose-Hof" ein Plätzchen, wo die Küche schon für viele Gäste bereitsteht. Vorsitzender Michael Lang ist gespannt, wie sich der Wegzug des Handball-Fördervereins auswirkt.

"Oft sind die Gäste von schräg gegenüber zu uns gekommen, um bei uns zu essen", erzählt Lang. Er ist einer der Sprecher der Interessengemeinschaft für ein Bürgerhaus, die fürs Fest kurzfristig 20 Plakate gedruckt hat, die auf die Dringlichkeit eines Bürgerhauses aufmerksam machen sollen – und auf die Bedeutung der Vereine. "Gäbe es uns nicht mehr, gäbe es auch kein Straßenfest", betont Lang.

Für ihn eines der Highlights – trotz der anstrengenden Arbeit an der heißen Fritteuse: Ab Samstag gibt es wieder den Backfisch, der vorübergehend wegen der hohen Öl-Preise aus dem Programm geflogen war.

Von ganz oben in der Mittelgasse/Ecke Kreuzgasse wummert das Schlagzeug, die "Heidelberger Rockmaschine", die später noch einheizen will, macht gerade Soundcheck beim MGV 1884. Vorsitzender Harald Brand hofft auf ein Straßenfest "mit guter Stimmung und ohne Zwischenfälle". Für Stimmung sorgt auch ein Auftritt der munteren Männertruppe, die Highlights aus ihrem James-Bond-Abend zum Besten gibt, darunter "Skyfall".

Eher gechillt geht’s bei den Pfadfindern in der Martin-Stöhr-Straße zu. Hier sorgen Lampions und Sitzpaletten mit bunten Auflagen für eine heimelige Atmosphäre. Gruppenleiterin Nicole Baena Poletto sagt, dass sie eigens anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums den Hof schon freitags geöffnet haben. Die Einnahmen sollen für ein Lager im österreichischen Igls verwendet werden. Die Pfadis sind gerne beim Straßenfest dabei, "auch um der Gemeinde etwas zurückzugeben". Etwas geboten bekommen die Gäste auch bei Mestres, die zum allerersten Mal zu "Rock im Hof" in der Kreuzgasse eingeladen haben. Hier rocken gerade "Indeed". So kann das Straßenfest weitergehen!

Weitere Infos unter www.strassenfest-leutershausen.de

Das Programm

Samstag, 1. Juli

> 8 Uhr Flohmarkt auf allen Straßen des Straßenfestes

> 11 Uhr Eröffnung unter der musikalischen Begleitung der Kapelle AM, Mittelgasse/Kreuzgasse

> 12 bis 14 Uhr Kinder-Olympiade bei mehreren Vereinen

> 14 Uhr Öffentliches Dartturnier für Jedermann beim 1. DCH in der Hauptstraße 17

> abends lebhaftes Treiben bei allen Straßenfestteilnehmern in Straußwirtschaften und Discos

Sonntag, 2. Juli

> 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Markthalle

> 11 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch bei Sängereinheit und MGV

> 11.15 Uhr Heisemer Zweikampf zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern im Bereich der Markthalle

> In zwölf Straußwirtschaften und Discos sowie bei einigen Straßenständen gibt es vielerlei Speisen und Getränke. Ein Vergnügungspark mit Bungee, Babyflug, Süßwaren und vielen anderen Ständen befindet sich in der Raiffeisenstraße. ans