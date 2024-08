Hirschberg-Leutershausen. (ans) Aus der Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" heraus sind schon einige Projekte entstanden. So hat die Arbeitsgruppe "Kultur und Freizeit" 2022 erstmalig ein "Weißes Frühstück" initiiert.

Am Samstag, 17. August, sind nun alle um 18 Uhr zum "Dîner en blanc" in den Skulpturengarten eingeladen. Als Event ist das aus Paris stammende Konzept des öffentlichen Picknicks mittlerweile weltweit verbreitet. Menschen treffen sich, um in Weiß gekleidet zu essen und zu trinken. Die Teilnahme ist kostenlos.

Auch in Leutershausen sollte man ganz in Weiß kommen. Tisch und Stühle sollten mitgebracht und mit weißer Tischdecke, Gläsern, Besteck, weißen Tellern (kein Plastik), weißen Servietten und eventuell einer Vase mit Blümchen dekoriert werden.

Gegen eine Leihgebühr können Tische und Stühle vor Ort in begrenztem Umfang ausgeliehen werden (Anfragen: wih-kuf@gmx.de). Speisen und Getränke bringt jeder selbst mit – idealerweise auch etwas zum Teilen. Ab 21 Uhr sollte der Platz geräumt werden. Bei schlechtem Wetter fällt das "Dîner en blanc" aus.