Wiesenbach. (bms) Die Friedhofskultur im Land ist im Wandel und Wiesenbach hat jetzt ein zeitgemäßes Angebot für die Rhein-Neckar-Region: Am "Langenzeller Buckel" eröffnete am Mittwoch auf einem Areal von 39 Hektar Wald eine neue Begräbnisstätte: ein "Friedwald", wie es ihn in der Region bislang lediglich in Schriesheim-Altenbach gab.

Mitten im Wald beim Andachtsplatz am