Malsch. (slt) "Wir hatten anfangs gehofft, unser Alpaka ,Prinz Claus’ mit medizinischen Mitteln noch retten zu können, aber das ist uns leider nicht gelungen", erklärt der Vorsitzende des Letzenberg-Tierparks in Malsch, Peter Laier. Am 1. Dezember wurde das Alpaka-Männchen tot in seinem Gehege aufgefunden – offenbar weil es von Besucherinnen und Besuchern gefüttert wurde.

Die Tierärztin sei sich sicher, dass ein Darmverschluss zum Tod geführt habe, berichtet Laier. Bereits einige Tage zuvor habe "Prinz Claus" unter Verdauungsproblemen gelitten. Der Grund: Falsches Futter, das eigentlich nichts im Gehege zu suchen habe.

"Bei Alpakas handelt es sich um sehr genügsame Tiere. Sie fressen Heu und Gras, bekommen gelegentlich von uns zur Unterstützung noch ein paar Mineralien", erklärt Laier. Von Besucherinnen und Besuchern gefüttert zu werden, kann lebensbedrohlich für die Tiere sein, wie der Fall in Malsch nun zeigt.

Der Verein hat schon seit Jahren Hinweisschilder angebracht, die eine Fütterung aus Besucherhand strikt untersagen, um die Tiere zu schützen. "Sogar mithilfe von Piktogrammen, damit es auch Kinder verstehen, machen wir darauf aufmerksam. Doch anscheinend nützt das nichts", sagt der Vorsitzende mit großem Unverständnis und Bedauern.

Dass es ausgerechnet "Prinz Claus" traf, der das Fremdfutter zu sich nahm und infolgedessen verstarb, verwundert ihn nicht: "Er war 14 Jahre alt. Er war sehr verspielt und ein ausgesprochen neugieriges Tier. Damit war er auch gleichzeitig der Anführer der Gruppe. Er ging immer voraus, hat den ersten Schritt gemacht", erinnert sich Laier zurück.

Im Letzenberg-Tierpark besteht die "Gruppe" nun nur noch aus drei weiteren Alpaka-Männchen. Sie zu schützen, stehe künftig an erster Stelle: "Wie es nun weitergehen soll, müssen wir innerhalb des Vereins erst noch besprechen." Aber zuallererst würden Arbeiten am Zaun durchgeführt. So soll künftig niemand mehr hindurch fassen und – noch wichtiger – keine Lebensmittel mehr ins Gehege werfen können. "Alpakas sind, anders als Hunde oder Katzen, keine Streicheltiere. Und vertragen erst recht keine Nahrungsmittel, die eigentlich für Menschen bestimmt sind", betont Laier.

Dass die Besucher nicht doch mal etwas über den Zaun werfen, sei schwer zu überwachen, insbesondere bei hohen Besucherzahlen. Der Tierpark-Vorsitzende appelliert daher an die Vernunft der Menschen und bittet darum, nicht nur die Alpakas, sondern alle Tiere im Park nicht zu füttern, auch wenn man es damit nur gut meine. "Da sind die Erwachsenen am schlimmsten. Sie missachten das Verbot am meisten", stellt er immer wieder fest. Gleichzeitig zeigt er sich aber auch optimistisch für die Zukunft: "Es gibt glücklicherweise auch vernünftige Leute, die die anderen Besucher darauf hinweisen, dass das Füttern untersagt ist."

Eine Art Bestattung des Alpakas findet im Weinort aber keine statt: Bereits am Montag nach seinem Tod wurde "Prinz Claus" abgeholt und in eine Abdeckerei nach Hüttenfeld bei Lampertheim gebracht. Dort sei man für Teile Baden-Württembergs und Hessen im Allgemeinen, aber auch für die verschiedenen Tierparks hier im Rhein-Neckar-Kreis zuständig, erklärt Laier weiter.

Er hofft nun, dass die Häufigkeit solcher Vorkommnisse eher zurückgeht: "Wenn ein Tier aus Altersgründen stirbt, ist das schon schade. Wenn es aber stirbt, weil es sozusagen vergiftet wurde, ist es unverantwortlich."