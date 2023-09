Leimen. (lesa) Es ist ein Start unter erschwerten Bedingungen ins Schuljahr an der Turmschule: der Schulhof Baustelle, der Jahrgang der Erstklässler erstmals sechszügig und dann auch noch die Weinkerwe, die der Grundschule im Herzen Leimens in ihre provisorische Infrastruktur grätscht. Wie ist der Schulbetrieb angelaufen? Die RNZ hat nachgefragt.

> Die Ausgangslage: Der Turmschulhof spielt bekanntlich eine wichtige Rolle bei den Arbeiten am "Treffpunkt Leimen". Die Fläche am Gebäude ist aktuell Baustelle – und damit für die 481 Schüler nicht nutzbar. Die Stadt hat Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt. Die Erstklässler verbringen ihre Pause am Elisabeth-Ding-Kindergarten, die Übrigen spielen in der Rathausstraße am Neuen Rathaus.

> Die Vorbereitung: "Wir haben die Pläne für den Schulhof mit der Stadt erarbeitet", sagt Daniel Schäfer, der als Konrektor aktuell kommissarisch die Schule leitet. An Workshops zum Thema hätten auch Eltern und Lehrer teilgenommen. Die Fläche, die nun von der Schule genutzt wird, ist zwar insgesamt so groß wie der Pausenhof – doch in der Praxis bringt die Ersatzfläche Schwierigkeiten mit sich.

> Der Ersatzschulhof: "Wir brauchen mehr Aufsichten als vorher, weil der Hof verwinkelter ist", schildert Schäfer. Dies könne man teils selbst abdecken, die Stadt habe außerdem signalisiert, Zusatzpersonal stellen zu wollen. Zudem habe die erste Schulwoche gezeigt, dass man bereits in der Vorbereitung zur Pause nachsteuern muss – schließlich müssen die Kinder vom Schulhaus erst zum Rathaus laufen.

Aktuell verliere man mit der Aufstellung und dem Marsch zum Ersatzhof noch fünf bis sechs Minuten der viertelstündigen Pause. Im Ersatzschulhof wurde derweil eine Tischtennisplatte installiert, ab kommender Woche sollen dort auch andere Spielgeräte verliehen werden. "Aber wir sind natürlich begrenzter als im Schulhof", so Schäfer.

Und dann wäre da noch das Thema Lärm – schließlich toben die Kinder unmittelbar an der Stadtverwaltung. "Ich denke, dass das Thema in den kommenden Wochen auf uns zukommen wird", so der Pädagoge. Das Thema Baulärm an der Schule sei derweil noch "überschaubar".

> Der Verkehr: Eltern, die Kinder mit dem Auto vor die Schultore fahren, sind ein generelles Ärgernis. In Leimen hat man daher unweit der Turmschule eine "Kuss und Tschüss"-Zone eingerichtet, an der Eltern ihre Kinder absetzen und diese zur Schule laufen können. Zuletzt hat Schäfer beobachtet: "Die Kinder kommen vermehrt zu Fuß."

Während der Weinkerwe ist die Rathausstraße, welche die Kinder auf dem Weg zum Interimsschulhof passieren müssen, außerdem zur Einbahnstraße geworden. "Das kommt uns entgegen", so Schäfer.

> Das Fazit: Von den Eltern habe er bislang keine Beschwerden gehört, die Erfahrungen der Lehrer seien eingeholt worden, und mit der Stadt stehe man in engem konstruktivem Austausch, so Schäfer. Den eigentlichen Schulhof nutzen zu können, wäre am besten, doch er hält fest: "Alle zufriedenzustellen ist unmöglich, aber das momentan ist die beste Lösung."