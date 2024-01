Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen/Sandhausen. "Tote Hose" bedeutet es für Aziz Can und seinen Kiosk, wenn bei der Deutschen Bahn mal wieder gestreikt wird. "In den ersten vier Stunden morgens kommen dann vielleicht drei Kunden", sagt er.

Die Verzweiflung in der Stimme des 49-Jährigen, der die Menschen in seinem Laden sonst so fröhlich begrüßt, ist deutlich zu