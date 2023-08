Leimen/Nußloch. (luw) Die umfangreiche Sanierung der Bundesstraße 3 (B 3) zwischen Heidelberg und Wiesloch steht kurz vor der Halbzeit. Bekanntlich wird seit 31. Juli unter Federführung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) die Fahrbahn für rund vier Millionen Euro erneuert; die Kosten werden vom Bund getragen. Nachdem in den ersten beiden Bauabschnitten auf dem östlichen Teil der Straße gearbeitet wurde und dementsprechend der Verkehr in Richtung Heidelberg umgeleitet wurde, geht es laut Mitteilung des RP ab Mittwoch, 30. August, in die andere Richtung. Zunächst wird der Teil der B3 zwischen der B535 bei Heidelberg Rohrbach-Süd und St. Ilgen in Richtung Süden gesperrt. Für diese Arbeiten sind rund zwei Wochen vorgesehen, ehe es an den vierten und letzten Bauabschnitt geht.

"Die Arbeiten im Bauabschnitt zwei werden am 29. August beendet werden, sodass an demselben Tag, 20 Uhr, die Verkehrssicherung für den Bauabschnitt drei aufgebaut werden kann, damit die Bauarbeiten am 30. August fortgesetzt werden können", heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Demnach wird diese "Fahrbahnhälfte" der Bundesstraße gesperrt, jene in nördliche Richtung bleibt für den Verkehr geöffnet. Der Verkehr in südlicher Fahrtrichtung, also Richtung Bruchsal, wird ab der Anschlussstelle B535 bei Heidelberg-Rohrbach-Süd über die Landesstraße 598 (L598) umgeleitet. "Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert, es handelt sich hierbei um die Umleitungsstrecke U 50", erklärt das RP weiter. Die westliche Seite der Anschlussstellen Leimen-Süd und Leimen-Zentrum sind voll gesperrt. "Dies bedeutet, dass an den genannten Anschlussstellen nur das Auffahren auf die B3 in Fahrtrichtung Heidelberg und das Ausfahren von Bruchsal kommend möglich ist." Die L594 A von der B3 in Richtung Wiesloch wird im Bauabschnitt drei in Richtung Wiesloch gesperrt. Von Wiesloch in Richtung der B3 ist die Strecke für den Verkehr nutzbar. Die Umleitungsstrecke namens "U 10" wird ausgeschildert. An der Anschlussstelle St. Ilgen wiederum ist lediglich das Ausfahren von Heidelberg kommend nicht möglich, die Anschlussstellen Nußloch sowie Wiesloch-West sind frei befahrbar.

In der vierten Bauphase – demnach also etwa ab Mitte September – wird im Abschnitt der Anschlussstellen St. Ilgen/ Nußloch und Wiesloch-West die westliche Fahrbahnhälfte saniert. "Da die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen im Bauablauf und der damit verbundenen Termine kommen", heißt es in der Mitteilung. Laut Planung sollen die Arbeiten bis Anfang Oktober abgeschlossen sein. Und weiter: "Die Verkehrsführung während der Bauzeit wurde vor Beginn der Maßnahme mit der Verkehrspolizei, den betroffenen Kommunen und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt."