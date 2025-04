Von Sabrina Lehr

Leimen. Was hat John Ehret mit der Perestroika zu tun? Auf den ersten Blick wenig. Der Leimener Oberbürgermeister ist in seinem früheren Leben als BKA-Kommissar zwar weltweit viel herumgekommen. Einsätze führten ihn nach Afghanistan, in den Libanon und nach Bosnien und Herzegowina – von der Sowjetunion ist aber nichts bekannt.

Und doch ist die Modernisierung der UdSSR gewissermaßen der Grund dafür, dass Leimen heute die Stadt ist, die es ist. Und dass Ehret den klangvollen Titel "Oberbürgermeister" führen darf. Wieso? Die Antwort liegt in St. Ilgen, genau genommen: dem Ortsteil Fasanerie. Eine Spurensuche.

Es ist Ende der 1980er Jahre. Michail Gorbatschow leitet einen beispiellosen Prozess ein. Er baut das System der Sowjetunion um, öffnet es. Das äußert sich unter anderem in Lockerungen bei den Ausreisebestimmungen. In der Folge beginnen Tausende einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, ihre Koffer zu packen: die deutschstämmigen Bewohner Russlands und seiner Nachfolgereiche, die sogenannten Russlanddeutschen. Ihr Ziel: Deutschland, wo ihre Vorfahren herstammten.

Zur gleichen Zeit wurde in Leimen, damals ein Städtchen bei Heidelberg, ein neues Gebiet erschlossen. Die "Fasanerie", ein Landstrich im Ortsteil St. Ilgen. Dort sollte eigentlich ein Gewerbegebiet entstehen. Eigentlich. Doch dann kamen die Russlanddeutschen.

Was Zeitzeugen schildern, erinnert an das, was die Republik mit der Ankunft vornehmlich syrischer Flüchtlinge 2015 erlebt hat. "Damals sind über Nacht Tausende von Leuten gekommen", erinnert sich Michael Ullrich, heute Stadtsprecher, damals bereits Mitarbeiter im Leimener Rathaus. Und – auch hier die Parallele zu 2015 – der Landrat stand unter Druck. Die Spätaussiedler aus dem Osten mussten irgendwohin.

Der Druck traf auf einen Bürgermeister, der eine Vision hatte: Herbert Ehrbar, damals Rathauschef in Leimen, wollte seine Stadt "zwischen Heidelberg und Wiesloch als selbstbewusstes Unterzentrum verankern", schrieb die RNZ in dessen Nachruf 2011. Ehrbar wollte die Stadt zur Großen Kreisstadt machen – mancher spöttelt, dass er auch gerne Oberbürgermeister sein wollte. Beides ging nur auf einem Weg: Leimen musste wachsen. "20.000 Einwohner waren die magische Grenze", sagt Bernd Börgerding, langjähriger Amtsleiter im Leimener Rathaus.

Leimen hatte damals, im Mai 1987, nur rund 18.200 Einwohner. Doch die Lösung kam aus Russland. Und aus dem geplanten Gewerbegebiet Fasanerie wurde ein Wohngebiet – das die Stadt vorübergehend zu bebauen gedachte. "50 mobile Holzhäuser für Aussiedler", titelte die RNZ 1990 und stellte das Projekt der Stadt vor, Behelfswohnheime aufzustellen. An der Ecke Tinqueuxallee und Jahnstraße sollten sie aufgebaut werden und drei Jahre lang den Spätaussiedlern ein Quartier bieten.

In der Fasanerie werden zeitgleich 100 Sozialwohnungen gebaut, es folgen die "Schwedenhäuser" in der Senefelder Straße. "Sie sollten nach zehn Jahren weg, inzwischen sind es 35 Jahre", schmunzelt Börgerding. Um die vielen Zugezogenen unterbringen zu können, sammelte Leimen Zuschuss um Zuschuss ein.

Ehrbars Plan ging auf: Leimen knackte die 20.000-Einwohner-Marke, wurde zur am schnellsten wachsenden Kommune in Baden-Württemberg. Und am 1. April 1992 offiziell zur Großen Kreisstadt ernannt. Beim Festakt hebt der damalige Landrat Jürgen Schütz hervor, dass Leimen Tausenden "Aus- und Übersiedlern" eine neue Heimat gegeben hat. "Nur so war es möglich, Große Kreisstadt zu werden", betont Börgerding heute.

Die neuen Mitbürger aber sollten Leimen noch lange prägen und die Folgen des Bevölkerungszuwachses die Stadt das gesamte Jahrzehnt und darüber hinaus beschäftigen. "Die ganze Infrastruktur hat nicht mehr gepasst", sagt Börgerding. "Kindergärten und Schulen sind aus allen Nähten geplatzt." Also wurde gebaut.

Das Nikolaus-Lenau-Haus in St. Ilgen etwa ist eines der "Erbstücke" dieser Phase. Erzieher wurden eingestellt und zur Integration der "Neuen" wurden Arbeitskreise gebildet. "Es gab viele Ehrenamtliche, die sie betreut haben", erinnert sich Börgerding. "Das war eine Kraftanstrengung finanzieller und sozialer Art."

Aber die neuen Mitbürger stellten sich auch auf eigene Beine. Ohne Sprachbarriere – die Spätaussiedler sprachen in aller Regel Deutsch: Sie wollten arbeiten, erinnern sich Zeitzeugen, fanden schnell Jobs. Und sie schlugen Wurzeln – anders als man in der Verwaltung zunächst geglaubt hatte.

Dort ging man eher davon aus, dass die neuen Leimener nicht lange bleiben, sich ins Umland versprengen würden. "Durch Sparsamkeit, Fleiß und den Zusammenhalt untereinander haben sie schnell Häuser gebaut, da hat einer dem anderen geholfen", erinnert sich Michael Ullrich. Was durchaus auch zu Missgunst bei den "deutschen" Nachbarn führte.

Inzwischen gehören die Spätaussiedler zu St. Ilgen und zu Leimen und drücken dem entsprechenden Viertel ihren Stempel auf. Sie pflegen ihre Kultur – ganz eindeutig ersichtlich am auf russische Produkte spezialisierten "Mix-Markt", aber auch an der regen Kleingartenkultur etwa. Und bei den Feiern, die dann doch anders sind als die der Alteingesessenen. "Da geht die Post ab", lacht Börgerding. Aber auch bei den Wahlergebnissen: Schon seit einigen Jahren gelten die Russlanddeutschen als Anhänger der AfD; früh erzielten die Rechtspopulisten in St. Ilgen wohl auch deshalb starke Ergebnisse.

2024 wurde John Ehret auch hier mit überwältigender Mehrheit zum Stadtoberhaupt gewählt. Womit die Spätaussiedler quasi doppelten Anteil daran haben, dass der Rathauschef den Titel "Oberbürgermeister" trägt.