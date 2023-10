Leimen. (cm) Dass die Familienvilla von Ex-Tennisstar Boris Becker in Leimen einen neuen Eigentümer hat, steht schon länger fest. Neu ist – und darüber berichten aktuell mehrere Medien – dessen Name: Es handelt sich um Reinhard Hofmann, Steuerberater aus Baden-Baden.

"Seit Langem ist bekannt, dass die betreffende Immobilie im Rahmen der englischen Privatinsolvenz meines Mandanten verwertet worden ist", bestätigt Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser aus Berlin am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Dieser Vorgang liege allerdings schon mehr als ein Jahr zurück. Ebenso sei seit Langem bekannt, dass die Mutter seines Mandanten über ein grundbuchlich gesichertes Wohnrecht verfüge. Die 88-jährige Elvira Becker kann also weiter in der stattlichen Villa wohnen.

Die RNZ konnte am Mittwoch mit Reinhard Hofmann sprechen. Der 71-Jährige bestätigt, dass er der neue Eigentümer der Villa ist. Wie genau es dazu kam, verrät er ebenso wie den Kaufpreis nicht. Nur so viel: Er kenne Boris Becker schon länger und pflege ein Vertrauensverhältnis zu ihm. Als Steuerberater sei er für den Leimener Ehrenbürger allerdings nicht tätig gewesen. Hofmann betont, dass er die Immobilie nicht als Spekulationsobjekt erworben habe, sondern darin einen Akt der Unterstützung sehe. Er sagt, dass er dem Sport sehr verbunden sei.

Hofmann selbst war als Leichtathlet einmal badischer Meister und nahm an den deutschen Zehnkampfmeisterschaften teil. Boris Becker verkörpere, dass man mit Sport viel erreichen kann. "Solche Menschen unterstütze ich gerne", sagt Hofmann, der selbst einmal Geschäftsführer des einstigen Eishockeyclubs "Berlin Capitals" war. Leimen und die hiesige Region kenne er gut. Er möchte aber im Hintergrund bleiben.

Die Familienvilla der Beckers hatte schon mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Vor inzwischen rund drei Jahren wurde das 450 Quadratmeter große Haus mit Blick in die Rheinebene zum Kauf angeboten. Schon damals wurde das lebenslange Wohnrecht für Elvira Becker, die Mutter der Tennis-Legende, bekannt. Die im Jahr 1990 errichtete Villa mit neuneinhalb Zimmern, sieben Schlafzimmern und drei Badezimmern sollte 1,97 Millionen Euro kosten.

Die Immobilie spielte eine Schlüsselrolle im Prozess gegen Becker wegen Insolvenzstraftaten in England, an dessen Ende er zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten hatte Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro nicht offengelegt.

In diesem Frühjahr rückte die Villa wieder ins Licht der Öffentlichkeit, da Becker diese als seine persönliche Anschrift angab – aber nur vorübergehend, "bis zum Zeitpunkt, an dem er einen festen neuen Wohnsitz bezieht". Gegenüber der RNZ betonte der 55-Jährige damals: "Ich wohne nicht bei meiner Mutter."