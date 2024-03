Leimen. (lesa) Wochenlang war die Oberbürgermeister-Wahl das bestimmende Thema in der Stadt. Nun ist der Alltag in Leimen wieder eingekehrt – und bei dem Trio, das sich um die Stadtspitze beworben hatte. John Ehret, mit 63,8 Prozent sensationeller Wahlsieger und künftiger Oberbürgermeister, hatte am Mittwochabend die Sitzung des Gemeinderats in Mauer zu leiten, wo er noch bis zu seinem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote