Leimen-St. Ilgen. (sg) Oberbürgermeister Hans D. Reinwald wertet die Neueröffnung der Bäckerei Breiter mit "Genusscafé" als "einen Glücksfall für den Ortsteil". Der Leimener Rathauschef zeigt sich froh, dass die in St. Ilgen bereits seit 2018 mit einer Filiale vertretene Bäckerei Breiter sich durch einen Umzug erweitern und an zentraler Stelle in der Ortsmitte gleich zwei leer stehende Geschäfte in der Philipp-Stumpf-Straße 1 mit neuem Leben füllen konnte.

Dort waren nebeneinanderliegend viele Jahre die Metzgerei Hauser und die Bäckerei Sailer zu finden. Das Bedauern war groß, als vergangenen Sommer bekannt wurde, dass Bäckermeister Toni Sailer sein Verkaufsgeschäft schließt. Kurze Zeit später schloss auch die direkt angrenzende Metzgerei Hauser wegen Personalmangels. In St. Ilgens Ortsmitte gab es nur noch die kleine Filiale der Bäckerei Breiter in der Theodor-Heuss-Straße. Die Traditionsbäckerei war 2018 von Bäckermeister Thorsten Reise übernommen worden und hat neben St. Ilgen auch Filialen in Sandhausen und Dielheim.

Sailer hatte sich im Vorfeld mit Reise und dessen Lebenspartnerin Violeta Zijan in Verbindung gesetzt und ihnen angeboten, in die größeren Geschäftsräume der Sailer-Bäckerei zu ziehen. Als kurz darauf die angrenzende Metzgerei aufgab, reifte bei Reise und Zijan die Idee, beide Leerstände zu übernehmen und nach entsprechendem Umbau eine Bäckerei mit großzügigem Café einziehen zu lassen. "Ich wollte schon immer gerne ein Café haben. Jetzt hat sich mein Traum erfüllt", freut sich Violeta Zijan.

An der Stelle der früheren Metzgerei findet man nun in der Verkaufstheke von Meisterhand zubereitete Backwaren, Kuchen, Torten sowie Kaffeespezialitäten und vieles mehr. Demnächst kommen verschiedene Frühstücksangebote hinzu. Die frühere Verkaufsfläche der Bäckerei Sailer hat sich in ein schickes und modern eingerichtetes "Genusscafé" mit 32 Sitzplätzen verwandelt.

"Ich bin sehr froh, dass durch die Bäckerei Breiter die empfindliche Lücke in der Ortsmitte geschlossen werden konnte", betonte Reinwald bei der Neueröffnung. "Ein längerer Leerstand wäre sehr schade gewesen. Das neue Angebot ist super für St. Ilgen und beruhigt uns als Stadtverwaltung sehr."

Auch interessant Fachkräftemangel in Leimen: Gleich zwei Schließungen auf einen Schlag

Backshops in Supermärkten und Discountern würden immer mehr zur Konkurrenz für ansässige Bäcker. Reinwald zeigte sich froh, dass die Bürger vor Ort Qualitätsbackwaren aus Meisterhand kaufen können. Der OB überreichte zusammen mit Wirtschaftsförderer Frank Timmers eine Urkunde der Stadt an Thorsten Reise und Violeta Zijan und wünschte am neuen Standort viel Erfolg.

Für den Stadtteilverein St. Ilgen überbrachte Vorstandsmitglied Gabriele Zinke herzliche Grüße. Ein Café "midde im Dorf" sei schon lange ein Herzensanliegen des Vereins. "Es hat viele Jahrzehnte gebraucht, bis sich unser Wunsch jetzt erfüllt hat", freute sie sich. Sie wünschte den Inhabern viele zufriedene Kunden und stets ausreichend Personal.

Aufgrund verwandtschaftlicher Verbindung zur Bäckerei Sailer und guter Freundschaft zur Bäckerei Breiter hatte Rudi Sailer zur Eröffnung seine berühmte mehrstöckige Tortenattrappe nebst Feuerwerkskerzen mitgebracht. Er überbrachte auch im Namen von Leimen-Aktiv-Chef Gerd Peter Gramlich herzliche Grüße an die Inhaber.