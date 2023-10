Leimen. (cm) Oberbürgermeister Hans D. Reinwald tritt bei der OB-Wahl im März kommenden Jahres nicht mehr an. Dies teilte er am Dienstag mit. "In den letzten Tagen und Wochen habe ich mich mit vielen nahestehenden Personen ausgetauscht, insbesondere mit meiner Familie und bin zu dem Entschluss gekommen, bei der kommenden Wahl im Jahr 2024 nichts mehr für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Leimen zur Verfügung zu stehen", sagte er.

"Sie sehen keinen Mann der Bitterkeit vor sich, sondern der großen Dankbarkeit. Ich möchte mich besonders für das Vertrauen bedanken, das Sie mir jahrelang entgegengebracht haben." Und: "Sie können sich darauf verlassen, dass ich bis zum letzten Tage meine Amtszeit mein Bestes für Leimen geben werde. Ich wünsche Leimen und seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern von Herzen alles Gute und wünsche Leimen für die Zukunft nur das Beste."