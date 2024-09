Von Sabrina Lehr

Leimen. Erfahrene Kommunalpolitiker wissen: Wenn es um die Jagd geht, wird es emotional. Und so ist die Vergabe von Jagdpachten stets ein heißes Thema. So auch in Leimen, wo bereits im Frühjahr die Weichen für die Jagdsaison gestellt wurden.

Aber nicht zur Zufriedenheit aller. In der Zwischenzeit meldete sich ein Jäger bei der RNZ, der sich bei der