Leimen. (luw) Die zunächst fürs letzte April-Wochenende geplante Eröffnung fiel sprichwörtlich ins Wasser – doch am Sonntag, 19. Mai, um 9 Uhr ist es so weit: Das Leimener Freibad öffnet erstmals in der neuen Saison. Wie berichtet, hatte ein plötzlicher Wasserschaden im Technikraum der Anlage, der beim Befüllen der Becken aufgetreten war, für eine Verschiebung der Eröffnung gesorgt.

Doch nun seien ein Großteil der damals beschädigten Pumpen repariert und das Bad bereit für die neue Saison, wie Stadtwerke-Betriebsleiter Rudi Kuhn auf RNZ-Nachfrage erklärte. Wenngleich noch nicht alle Reparaturen zu 100 Prozent abgeschlossen seien, habe dies keine Auswirkungen auf die Badegäste.

Öffnung des Freibads weiter unklar

Leimen. (luw) Eigentlich hätte das Leimener Freibad an diesem Wochenende öffnen sollen – doch dann kam es wie berichtet zu einem Wasserschaden im Technikraum der Anlage. Auch knapp zwei Wochen danach ist noch nicht klar, wann genau nun im Freien geplanscht werden kann.

Bürgermeisterin Claudia Felden erklärte auf Nachfrage, dass der Muttertag am 12. Mai als Öffnungstermin "mehr als fraglich" sei. Als die Becken gefüllt wurden, sei der Wasserschaden aufgefallen. Dabei seien mehrere Pumpen beschädigt worden. Wie es dazu kam, sei noch nicht bekannt. "Die Fehlersuche und die Reparaturen laufen auf Hochtouren", versicherte Felden.

Jedenfalls bleibe das Hallenbad so lange wie notwendig geöffnet – aufs Schwimmen verzichten muss wegen der Verschiebung also niemand. Eine Teilöffnung des Freibads wiederum erscheine aus momentaner Sicht nicht sinnvoll. Nächste Woche könne man wohl mehr zum möglichen Öffnungstermin sagen. "Wir sind optimistisch, dass wir an Pfingsten öffnen können."