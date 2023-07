Von Felix Hüll

Leimen. Es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass in Leimen wieder ein Kirchenneubau angefangen wird – dies hat Oberbürgermeister Hans D. Reinwald in seiner Ansprache zur Grundsteinlegung von "Sankt Maria" festgehalten. So heißt der Kirchenneubau der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde "Gottesgebärerin Ma­ria" der Aramäer in Leimen. Auf der Baustelle an der