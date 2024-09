Leimen. (lesa) Inzwischen können die Turmschüler Jubiläum feiern. Seit einem guten Jahr haben sie keinen Schulhof mehr. Genau so lange spielen sie – wie mehrfach berichtet – auf provisorischen Flächen um die Schule herum: am Rathaus, am Elisabeth-Ding-Kindergarten und auf der Rathausstraße. Das brachte die Eltern seither nicht nur einmal auf die Barrikaden. Mit Erfolg.

Auf ihr