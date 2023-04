Von Christoph Moll

Leimen. Der Name "Becker" steht auf dem Briefkasten der stattlichen Villa in einer ruhigen Wohnstraße am Hang oberhalb des Stadtzentrums von Leimen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn hier lebt Elvira Becker, die 87-jährige Mutter von Tennislegende Boris Becker.

Doch im Briefkasten landet nicht nur Post für sie, sondern auch für ihren Sohn.