Leimen. (agdo) Die urige Holzhütte steht, das ebenfalls urige Inventar samt stimmiger Dekoration wurde nun eingerichtet: Auf dem Gelände des Weinguts Adam Müller öffnet wieder die "Schweizer Fondue-Hütte" der Baracca Swiss. Hier wird eine "kulinarische Reise" in das Alpenland angeboten. Die RNZ hat sich vor dem Saisonstart am Freitag schon mal umgeschaut.

Und zum Hüttenzauber hinzu kommt nun auch ein angrenzendes "Romantik-Fässli" – wer hierher zum Essen und Trinken kommt, kann sich auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Doch auch in der urigen Holzhütte kann man am knisternden Kaminfeuer ein Glas Wein und mehr genießen.

Das "Romantik-Fässli" sei ein altes Weinfass, erklärte Matthias Müller als Chef des Weinguts. Man habe es hergerichtet und dekoriert. In dem Fass haben bis zu sechs Personen Platz zum Essen. Die Holzhütte stammt derweil aus den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts.

Die Saison der Baracca Swiss mit Tourismuspartner "Samnaun", Bernhard Aeschbacher und Team startet am Freitag, 3. November, und dauert bis zum 25. Februar 2024. Die gemütliche Holzhütte bietet bis zu 100 Gästen Platz. Serviert werden verschiedene Fondues mit Käse oder Fleisch, Trockenfleisch, Wurstspezialitäten samt Bergführerbrot und leckere Desserts. Passend dazu werden Weine vom Weingut Adam Müller angeboten.

Mit der Baracca Swiss gehe man nun in die fünfte Saison, berichtete Dennis Gissel, Erfinder und Geschäftsführer der Baracca Swiss. Früher war die Hütte bekanntlich am Heidelberger Bismarkplatz aufgebaut gewesen, seit vergangenem Jahr öffnet sie nun während der Wintermonate beim Weingut Adam Müller in der Großen Kreisstadt.