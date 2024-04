Leimen. (ugl) Der gebürtige Königsberger Alfred Hinz feierte am Freitag in Leimen seinen 100. Geburtstag. Er kam nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen. Von 1958 bis 1989 war er Geiger im Orchester des Nationaltheaters Mannheim.

Von 1980 bis 1989 wirkte der Konzertmeister und Kammermusiker zudem als Vorsitzender der Musikalischen Akademie. Auch im Ruhestand verfolgte Hinz über viele Jahre hinweg aufmerksam das musikalische Geschehen Mannheims, auch wenn er seit 1986 in St. Ilgen wohnt.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald besuchte Alfred Hinz zum Geburtstag. Neben den Urkunden des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und der Stadt Leimen überreichte OB Reinwald als Geschenk einen Obstkorb.