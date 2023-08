Leimen. (fhs) Bäume sind Schattenspender und benötigen als Pflanze Wasser zum Überleben. Je nach Baumart reichen die Wurzeln mal mehr, mal weniger tief in den Boden, um an das Nass zu gelangen. Für Städte und Gemeinden der Region bedeutet das: Bei anhaltender Trockenheit muss bewässert werden, aber je nach Baumart ist das ganz unterschiedlich. Nimmt man das Beispiel der Stadt Leimen, betreibt die Stadtverwaltung einen Gießdienst für die rund 5000 Bäume auf den städtischen Flächen innerhalb ihrer Gemarkung.

"Den Landregen, den es eigentlich braucht, den gibt’s ja fast nicht mehr", sagt Rudi Kuhn. Als Betriebsleiter der Stadtwerke Leimen fällt der Gießtrupp des Bauhofs in seine Zuständigkeit. Mit Beginn der niederschlagsarmen Zeit starteten auch in Leimen die Gießfahrten zu den einzelnen Bäumen. "Wir gießen insbesondere die Bäume, die noch im Anwachsen sind", erläutert Kuhn. Die älteren Exemplare haben je nach Baumart bereits Wurzeln in den Boden vorgetrieben, die es ihnen erlauben auch mal längere Trockenheitsphasen unbeschadet zu überstehen.

Dabei ist Baum aber nicht gleich Baum: Die verschiedenen Arten unterscheiden sich auch danach, ob sie flach unter der Oberfläche ein Wurzelgeflecht ausbilden, oder ob sich ihre unterirdischen Bestandteile tief ins Erdreich erstrecken, um an dort verbliebene Feuchte zu gelangen.

In Leimen etwa gibt es Linden, Platanen, verschiedene Ahorn-Sorten wie Berg-, Spitz-, Feld- oder Burgenahorn, Eiche, Esche, Zierkirsche, Birnen, Apfel-, Zwetschgen- und Amberbäume sowie Birken. Den Georgi-Platz etwa säumen Linden, während sich an der Rohrbacher Straße eher Obstbäume finden. Kuhn: "Wir wollen schon unterschiedliche Bäume haben." Je nachdem benötigt so ein Baum im Sommer Gießwasser, weil er in seiner Umgebung zu wenig davon zur Verfügung hat. "Wir suchen standortgerechte Bäume aus."

Beim Setzen neuer Bäume werden bei den Baumscheiben Einfüllstutzen in Form eines mit Kokosfasern ummantelten Drainagerohrs gleich mit angelegt. "Das liegt so in einer Schleife um den Baum herum, da gehen etwa 100 Liter rein", berichtet Kuhn. Manche Baumarten können sogar mehrere Hundert Liter Wasserbedarf pro Tag entwickeln, sodass die gut gemeinten Appelle an Anwohner, Bäume in ihrer Nachbarschaft zu gießen, in solchen Fällen bei Weitem nicht ausreichen können – wer kann und will schon so viel Wasser aus der eigenen Leitung abzweigen?

Andere Lösungen sind die Kunststoff-Wasserbehälter, die "Fußsäcke" an den Baumstämmen, die 60 Liter Wasser fassen. Aus ihnen und den Drainagerohren als regelmäßig befüllte Wasserspeicher kann der Baum sein Wasser ziehen, wenn der Regen ausgeblieben ist.

Den Erfahrungswerten des vergangenen Jahres zufolge hat die Stadt Leimen pro Dürrewoche etwa 100.000 Liter zum Gießen benötigt, für das zwei Fahrzeuge unterwegs waren. Eines hat einen Gießanhänger mit einem 3000-Liter-Tank. Ein weiteres Multicarfahrzeug hat auf seiner Pritsche ein entsprechendes Wasserfass mit 2200 Litern Fassungsvermögen. Für die Bauhofmitarbeitenden Ulrike Goßmann und Tobias Welk gehört das Wassertanken zur sommerlichen Arbeitsroutine.