Von Christina Schäfer

Weinheim. Die Badesaison im Strandbad ist vorbei. Dennoch wird der Waidsee an diesem Wochenende Anziehungspunkt sein für alle, die Schönes und Kulinarisches lieben. Die Lifestyle-Messe Lebens-Art hat gestern wieder ihre Türen geöffnet. Bis Sonntagnachmittag darf flaniert und genossen werden, darf man sich mit Schönem und Nützlichem eindecken – oder einfach nur Atmosphäre tanken.

Bedient werden alle Geschmäcker und Wünsche. Etwa mit Pflanzen, mit denen man zum Herbst den Garten in ein blühendes Staudenmeer verwandelt. Dazu die Gartenmöblierung aus filigranen Eisenarbeiten, die auch zu haben sind: Fertig ist die Wohlfühloase des Spätsommers. Der Garten ist noch immer einer der Schwerpunkte im Angebot der gut 100 Aussteller. Dazu gehört auch die Dekoration.

Gartenzierden wie diese Skulpturen stehen weiter im Vordergrund. Foto: Dorn

In diesem Segment trifft man von der dunklen Metallskulptur bis hin zur farbenfrohen Glaskunst auf alles, was das Herz begehrt. Weitere Angebote sind Kleidung aus Filz oder Alpakawolle, von elegant bis Vintage. Für den Winter gibt es Schals und Handschuhe. Daneben findet sich Schönes fürs Interieur der eigenen vier Wände.

Zwischen Bekanntes platziert sich auch in diesem Jahr wieder Neues. "Wir haben Tesla hier", sagt Eva Johann, die mit Sabine Prothmann als Projektteam der Lebens-Art wirkt. Autos sind wahrlich eine Neuheit. An anderen Standorten, so sagen Johann und Prothmann, seien sie längst Bestandteil der Messe. Tesla darum, weil zum einen ein schickes Auto Lifestyle ist, sie aber zum anderen keine Verbrenner sind. Dem Projektteam geht es um Nachhaltigkeit, die in das Angebot eingebunden ist. "Wir haben mit Beta.use einen Aussteller, der aus alten Lkw-Planen Taschen herstellt", nennt Johann ein Beispiel. Genauso ist in diesem Jahr auch Mode mit Upcycling vertreten.

Weniger nachhaltig, dafür aber heimelig sind Holzöfen. Auch die gibt es am See. "Das ist ein Schausteller aus Pirmasens", sagt Prothmann. Zu übersehen ist er nicht – er steht mit einem US-amerikanischen Schulbus in Knallgelb auf dem Gelände. Insgesamt ist die Lebensart einmal mehr ein Zusammenspiel aus alten Hasen und Einsteigern. Zu Letzteren gehört Britta Bort, die Ehemann und Labrador-Hündin Emma im Schlepptau hat. Das Ehepaar kommt aus Neckarsulm, ist erstmals in Weinheim.

Ihr Sortiment: selbst gemachte Trockenkränze, Keramik, Dekoartikel – und Filzprodukte aus Nepal. "Damit werden Familien in Nepal unterstützt", verweist sie auf faire Löhne. Bei Bort kann man sich darauf verlassen, dass nichts aus China kommt. "Wenn wir unsere Produkte nicht aus Deutschland kriegen, dann aus Europa", will sie keine Billigwaren anbieten. Dafür kann es sein, dass es beim Nachschub hakt. Von Weinheim ist Britta Bort am ersten Verkaufstag bereits überzeugt: "Das Gelände mit dem See ist wirklich sehr schön", sagt sie. Und auch der erste Gäste-Schwung ist für einen Freitagmittag aus ihrer Sicht vielversprechend.

Währenddessen herrschte vor den Messe-Zelten viel Betrieb. Foto: Dorn

Die Besucherzahlen dürften noch anziehen angesichts der Ankündigung eines sonnigen Spätsommerwochenendes. "Wir werden belohnt", freut sich Martin Schmidt, Geschäftsführer von "Das Agentur-Haus", dem Veranstalter. Es sei ein großartiges Finale, schiebt er später nach und bezieht sich auf das nahende Ende der sommerlichen Messetour. Schmidt steht bei seinen Worten vor 100 Gästen des "Mittagstischs", des Netzwerks von Wirtschaft und Verwaltung.

"Wir haben einen charmanten Rahmen", ist er sich sicher. Nicht der einzige Grund, warum der Veranstalter schon zum 17. Mal in Weinheim zu Gast ist: OB Manuel Just hat zuvor in seiner Begrüßung auf den soeben erschienenen Kaufkraftatlas verwiesen. Hier steht Weinheim mit einer Kaufkraft von 31.000 Euro pro Jahr und Kopf auf Rang zwei der Städte im Rhein-Neckar-Kreis. Für Just ein Grund, an der Lebens-Art festzuhalten.

Schmidt sieht das nicht anders: "Die Kaufkraft ist ein Indiz für unsere Aussteller", bekräftigte er, dass man auch in Zukunft mit der Messe am See rechnen darf. Just bekennt, dass die Lebens-Art Weinheim gut zu Gesicht steht. "Wir verstehen uns als Wohlfühlstadt." Und sich wohlfühlen – das ist an diesem Wochenende am Waidsee gegeben. Zumal nicht nur für Haus und Garten gesorgt ist, sondern auch für Kulinarik. Es empfiehlt sich, im Magen etwas Platz zu lassen vor dem Besuch.

Karten gibt es online zum Preis von 9 Euro, an der Tageskasse für 10 Euro. Wer in der Kassenschlange den günstigeren Tarif erhalten möchte, kann einen Code scannen und sein Online-Ticket vor Ort kaufen. Es muss nichts ausgedruckt werden: Das Ticket geht aufs Handy und muss dann zum Scan vorgezeigt werden. Auch beim Ticketing ist man auf Nachhaltigkeit aus.