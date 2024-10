Region Heidelberg. (bmi) Feuer an der Straßenlaterne, Wasserdampf in der Schule, Überflutungsgefahr nach Starkregen: Diese Szenarien stellten sich der Feuerwehr.

> In Mauer brannte am Dienstag eine Straßenlaterne in der Silberbergstraße – nur eben nicht nur ein Licht, sondern als Feuer. "Das hatten wir so auch noch nicht", berichtete Feuerwehrkommandant Patrick Waibel, der mit acht Kameraden um 11 Uhr in den Ortsteil Übersee ausrückte. Ursache für die Rauchentwicklung war ein Kurzschluss der Elektronik.

Der in der dortigen Parkanlage am Hochhaus arbeitende Elektriker schaltete die Laterne stromlos. "Dort waren zuvor mehrere Laternen ausgefallen und er sollte diese reparieren", erklärte Waibel. Bevor er dazu kam, brannte eine Laterne bereits. Die Wehr löschte den Laternenbrand sowie die angrenzende Vegetation – Elektrik, Leitungen und Kabelanschlüsse waren durchgeschmort.

> In Sandhausen löste Wasserdampf durch Kochen einen Feueralarm im Friedrich-Ebert-Schulzentrum aus. Die Wehren aus Sandhausen und Nußloch rückten um 13 Uhr in die Albert-Schweitzer-Straße aus und fanden ein "bereits vorbildlich geräumtes" Schulzentrum vor. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte besagten Auslösegrund in der Aula fest; anschließend kehrten die Schüler zurück in den Unterricht.

> In Dossenheim vermeldete die Feuerwehr nun gleich vier Einsätze der vergangenen Tage. Am Montagabend drohte nach Starkregen ein Wasserschaden in einem Wohnhaus im Gewann Schafäcker – die eingesetzte Tauchpumpe verhinderte dies. Am Sonntagmittag unterstützte die Schriesheimer Drehleiter bei einer Personenrettung im Schlüsselweg, bereits am Freitag halfen die Dossenheimer wiederum bei einem Zimmerbrand in der Schriesheimer Edelsteinstraße. Und am Donnerstag waren die Einsatzkräfte nachmittags zu einer Türöffnung in der Straße "Am Petrus" ausgerückt.