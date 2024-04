Nußloch/Heidelberg. (lesa) Eines steht fest: Ein Mehrfamilienhaus mitten in Nußloch war bis Ende 2023 Lager von kiloweise Drogen. 15 Kilogramm Amphetamin, zwei Kilogramm Kokain, knapp drei Kilogramm Marihuana und ein knappes Kilo Haschisch soll ein 53-Jähriger gekauft und in seiner Wohnung sowie einem "Bunkerzimmer" in der Wohnung eines Nachbarn gelagert haben. Damit soll er "schwunghaften

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote