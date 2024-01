Von Axel Sturm

Ladenburg. Die wichtigsten Themen, mit denen sich die Ladenburger Stadtgesellschaft in den nächsten Jahren befassen muss, erläuterte Bürgermeister Stefan Schmutz in seiner Rede beim Stadtempfang am Antoniustag im voll besetzten Foyer des Carl-Benz-Gymnasiums. Die Frage, die in der Stadt derzeit am meisten diskutiert wird, beantwortete Schmutz allerdings