Ladenburg. (pol/make) Nach dem Leichenfund im Neckar am Dienstag hat die Polizei am Donnerstagmittag neue Informationen bekannt gegeben.

Mittlerweile sei die Identität der Toten geklärt, heißt es. Es handelt sich um eine 75-jährige Frau aus Bensheim, die seit dem 21. Oktober beim Polizeipräsidium Südhessen als vermisst gemeldet war.

Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern derzeit noch an.

Am 22. Oktober war gegen 14.30 Uhr ein menschlicher Körper in Höhe der Eisenbahnbrücke im Neckar treibend durch einen Zeugen gesichtet worden. Durch die alarmierten Rettungs- und Polizeikräfte wurde die leblose Person aus dem Wasser geborgen.

Update: Donnerstag, 24. Oktober 2024, 11.45 Uhr

Polizei ermittelt nach Leichenfund (Update)

Ladenburg. (dpa/lsw) Nach dem Fund einer Leiche im Neckar bei Ladenburg dauern die Ermittlungen der Polizei an. Der tote Mensch werde obduziert, sagte eine Polizeisprecherin. Man ermittele in alle Richtungen. Ein Kapitalverbrechen sei derzeit aber auszuschließen, so die Sprecherin. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Die Leiche wurde bei Ladenburg gefunden. Die Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge am Dienstag ausgerückt, um die Leiche zu bergen.

Update: Mittwoch, 23. Oktober 2024, 13.58 Uhr

Leblose Person im Neckar gefunden

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. (dani) Eine im Wasser treibende Person wurde am Dienstagmittag gegen 14.45 Uhr im Neckar gesichtet. Sie konnte in der Nähe der Eisenbahnbrücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg nur noch tot geborgen werden.

Darüber informierte die Freiwillige Feuerwehr Edingen, die ebenso im Einsatz war wie die Kollegen aus Ladenburg, Ilvesheim und Dossenheim sowie die DLRG. Auch die Polizei bestätigte den Einsatz auf RNZ-Anfrage, konnte aber noch keine Auskunft über mögliche Hintergründe geben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Wehr sei von der Polizei alarmiert worden und gemäß dem Neckaralarmplan gemeinsam mit den anderen Anrainern ausgerückt, erklärte Marcus Heinze, Kommandant der Feuerwehr Edingen.

"Bei einer Wasserrettung braucht es viel Personal und viele Boote", um effektiv und schnell handeln zu können, so Heinze weiter. Er schätzte die Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte auf eine dreistellige Zahl, aus Edingen-Neckarhausen waren 25 Personen im Einsatz.

Dadurch, dass die Polizei vom Ufer aus mitlief und deshalb genau sagen konnte, wo sich die Person befindet, sei es für eine Wasserrettung äußerst schnell gegangen, so der Kommandant. Rund eine Stunde lang war die Feuerwehr im Einsatz.

Update: Dienstag, 22. Oktober 2024, 20 Uhr

Leiche aus dem Neckar geborgen

Ladenburg. (pri/rl) Am Dienstagmittag wurde eine im Neckar treibende Person entdeckt. Gegen 14.45 Uhr alarmierten Zeugen sofort die Rettungskräfte, darunter Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst. In der Nähe der Eisenbahnbrücke in Ladenburg konnte die Person nur noch tot von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: Dienstag, 22. Oktober 2024, 17.05 Uhr