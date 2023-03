Ladenburg. (stu) Bei der zweiten Geburtstagsfeier des "Café Kleiderklatsch" in der Hauptstraße, konnten die beiden Inhaberinnen Andrea Kersebohm und Jasmin Fakhani eine Überraschung verkünden: Dort gibt es jetzt Produkte von Tans Brotboutique, die Feinschmeckern in der Region längst ein Begriff sind. Neben dem Hauptgeschäft in Mannheim gibt es beispielsweise eine Filiale in Schwetzingen.

Der gelernte Koch Taner Karadagli entdeckte vor acht Jahren die Liebe zum Bäckerhandwerk. Nach einer Lehre legte er seine Meisterprüfung ab und machte sich direkt selbstständig. Das Erfolgsrezept ist es, nur natürliche Zutaten zu verwenden. Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel sind in der Brotboutique tabu.

Das Mehl wird aus ökologischem Anbau bezogen, aus dem Sauerteig produziert wird. "Auf eine solch traditionelle Art zu backen, benötigt handwerkliches Können, Präzision und Zeit", sagte Karadagli im Gespräch mit der RNZ bei der Brotverkostung im "Kleiderklatsch". "Brot zu backen, ist für uns alle eine Herzenssache", sagte der Bäckermeister über sich und seine 25 Angestellten.

Am Sonntag standen die Kunden Schlange, um Brotsorten wie Körner-, Kümmel-, klassisches Roggenbrot oder knusprige Baguettes zu probieren. "Super, dass Sie jetzt auch in Ladenburg vertreten sind – darauf haben wir schon lange gewartet", sagte eine Kundin.

"Das war doch mal ein schöner zweiter Geburtstag", waren sich Kersebohm und Fakhani einig. Sie wünschen sich jetzt, dass die Kundschaft die Vorbestellmöglichkeit nutzt, damit jeder sein Wunschbrot bekommt.

Info: Öffnungszeiten "Café Kleiderklatsch": Mittwoch 10 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr und Sonntag 13 bis 17 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.