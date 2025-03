Von Axel Sturm

Ladenburg. Ein bunter Lindwurm zog sich am Sonntag durch die Altstadt, in der sich viele Tausend Gäste an den 40 Sommertagszugnummern erfreuten. Musikgruppen, die Schulen, Kindergärten, aber auch 15 Vereine beteiligten sich an der Veranstaltung, die in Ladenburg schon eine lange Tradition hat. Seit 1952 organisiert der Heimatbund das bunte Treiben, das mit