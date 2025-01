Ladenburg. (stu) Über einen ärgerlichen Vorfall berichtete CDU-Stadtrat Louis Schuhmann in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Am Zugangsweg zum neuen Kinderspielplatz in der Nordstadt sei ein Teil einer Sandsteinmauer eingestürzt, was für Kinder und deren Aufsichtspersonen eine große Gefahr sei. "Man stelle sich vor, die Mauer wäre auf den Spielplatz gestürzt", so Schuhmann.

Bürgermeister Stefan Schmutz informierte daraufhin, dass der neu eröffnete Spielplatz nun aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Verantwortlich für den Mauereinsturz sei der Käufer des Grundstücks neben dem Spielplatz. Es wurde an einen Investor verkauft mit der Auflage, die alte Sandsteinmauer zu erhalten. Sie bot Lebensraum für Mauer-Eidechsen, der nicht zerstört werden durfte.

Weil die Mauer aber schon damals einsturzgefährdet war, sicherte der Käufer zu, sie nach der Bebauung des Grundstücks wieder fachgerecht aufbauen zu lassen. In der vergangenen Woche stürzte nun ein Teil der Mauer um. Weil weitere Einstürze nicht ausgeschlossen werden können, ordnete Schmutz die Sperrung des Spielplatzes an. Erst wenn der Grundstückseigentümer die Sicherheit wieder hergestellt hat, wird der Spielplatz wieder freigegeben.