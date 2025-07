Von Axel Sturm

Ladenburg. Die ehemalige jüdische Ladenburgerin Ruth Steinfeld wird in Houston/Texas in Kürze vom deutschen General-Konsulat Kai Henning mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Steinfeld ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeuginnen, die das Internierungslager in Gurs überlebten, in das die beiden Geschwister Lea und Ruth Krell mit ihren Eltern und