Ladenburg. (skb) Schon seit über einem Monat steht die Postbankfiliale in der Bahnhofstraße unter neuer Leitung: Ramazan Kutun ist der neue Betreiber, der in der Postfiliale 518 weiterhin alle Service-Leistungen rund um Post, Postbank und DHL und darüber hinaus ein breites Sortiment für die Dinge des täglichen Bedarfs sowie Geschenkartikel anbietet.

"Die Leute kennen mich hier schon als den Oggersheimer", schmunzelt der gebürtige Pfälzer, der zuvor eine Postfiliale in Ludwigshafen-Friesenheim geführt hat. Die hat er inzwischen übergeben, denn als er das Angebot erhielt, den Ladenburger Standort zu übernehmen, sagte er zu, zumal dies auch ein Plus an Leistungen mit sich brachte.

Am 13. September eröffnete der verheiratete Vater zweier Kinder an seiner neuen Wirkungsstätte, der er bereits einen persönlichen Stempel aufgedrückt hat, zum Beispiel mit nun längeren Öffnungszeiten: Kutun öffnet montags bis freitags jeweils von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr, an Samstagen von 9 bis 13 Uhr. Über die gewohnten postalischen Dienstleistungen hinaus finden Kunden hier weiterhin eine Lotto-Annahmestelle vor, es gibt es Zeitungen und Zeitschriften sowie die Möglichkeit zum Kopieren.

"Wir wollen uns auch auf Schreibwaren spezialisieren", sagt der Betreiber, der dabei ist, das derzeitige Sortiment noch zu erweitern. Neben Material wie Blöcken, Stiften, Ordnern, Heften und Umschlägen wurde das Postpartner-Regal vergrößert, bestückt etwa mit Klebebandrollen, Umschlägen und Luftpolstertaschen jeder Größe: "Da legen wir Wert auf Qualität."

Und ebenso darauf, dass Kunden sich mit Dingen des täglichen Bedarfs eindecken können, und so sind im "Post und Kiosk Ladenburg" auch Getränke, Snacks, Zigaretten und Tabak oder auch Gebrauchsgegenstände wie Batterien zu haben. Ebenso werden Geschenkartikel weiter eine Rolle spielen. Dazu gehören Saisonales wie zum Beispiel Grillzangen im Sommer oder Passendes zu Fest- und Feiertagen. Ebenso Praktisches wie Parkscheiben, Smartphone-Zubehör oder angesagte Schürzen.

Kutun ist wichtig, dass für alle Altersklassen etwas dabei ist: "Wir wollen alle ansprechen" und daher im Sortiment teilweise auch "ein bisschen jünger ticken", weshalb beispielsweise Spielzeuge und Fußballkarten in die Regale kommen.