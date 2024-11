Ladenburg. (skb) Ausgerechnet einen recht nassen Moment hatte Bürgermeister Stefan Schmutz für einen ansonsten rundum erfreulichen Anlass erwischt. Denn am Montag eröffnete er in der Nordstadt den lang ersehnten Bolzplatz, platziert am Ende des sogenannten Grünen Boulevards, genau zwischen Kindergarten und Pop-up-Spielplatz.

Und Regen hin oder her, die Zielgruppe, bereits ausgerüstet