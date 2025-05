Von Axel Sturm

Ladenburg. Rund 130 eingetragene Vereine gibt es in der Römerstadt, und das in ziemlich vielen Bereichen. Die große Vielfalt wurde auch beim Aktionstag "Ladenburg vereint" sichtbar, an dem sich neben gut 30 Vereinen auch Hilfsorganisationen und die Stadtverwaltung beteiligten und präsentierten. Gerade für die Vereine war die Veranstaltung, die im vergangenen