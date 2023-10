Von Christina Schäfer

Ladenburg. "Hat es geschmeckt?" Manuela Steri steht an einem Tisch und sammelt die Teller ein. Geht es nach deren Anblick, sollte es geschmeckt haben. Hat es auch, bestätigen die Herren. Es folgt ein kurzer Schnack.

"Hab ich gut gekocht, oder?!", sagt Steri noch, dann trägt sie Teller und Schüsseln in die Küche. Hier ist Carola Bach damit beschäftigt, das benutzte Geschirr in die Spülmaschine zu räumen.

Es ist Mittwoch. Der erste Tag der Fortsetzung des kostenlosen Mittagstischs. Zu Beginn des Jahres hatte die Stadt den für die Seniorinnen und Senioren Ladenburgs erstmals initiiert wie auch organisiert. In einer dreimonatigen Testphase wurde der Bedarf abgeklopft, aber auch die Machbarkeit. Denn für das Projekt braucht es Ehrenamtliche. Die finden sich. Und es sind genügend. Jetzt, da die Fortsetzung beginnt, ist das nicht anders, sagt Bach.

Carola Bach, Georg Queren und Manuela Steri (v.li.) bildeten das Auftakt-Team bei der Fortsetzung des kostenlosen Mittagstischs. Foto: Christina Schäfer

Carola Bach ist bei der Stadt tätig, ist eigentlich Ordnungsamt und Seniorenbüro zugeordnet. "Das fällt damit schon in meinen Bereich", sagt sie mit Blick auf den Mittagstisch. Unglücklich darüber wirkt sie nicht. Ist sie auch nicht. Sie mag das Organisieren. "Das habe ich schon immer gern gemacht", sagt sie. In der Testphase, erzählt sie, da wäre es eine Herausforderung gewesen. Jetzt hat alles schon System. Die Organisatoren sind die gleichen, die Unterstützer auch.

Finanziell ist das der Christliche Bürgerhospitalfonds, der die Gelder bereitstellt, seitens der Kulinarik ist die Awo Rhein-Neckar verantwortlich. Und bei den Ehrenamtlichen? Da gibt es, sagt Bach, viele "Wiederholungstäter". Fast alle sind wieder an Bord, zum Teil in den kleineren Teams, in denen sie auch schon bei der Premiere an bestimmten Tagen angepackt haben.

Manuela Steri gehört dazu. "Es macht einfach Spaß, und die Teams sind alle nett", erklärt sie ihre Motivation. Jeden Mittwoch will sie hier sein, auch mal einspringen, wenn Not am Mann ist. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Der Schichtplan, erzählt Carola Bach, steht bereits. Bis April. "Es gibt noch ein paar kleine Lücken", macht sie sich keine Sorgen darüber, dass es zu Engpässen kommen könnte – sofern nicht Erkrankungen ins Kontor schlagen.

Während Bach und Steri in der Küche werkeln, steht im Raum der Löwenscheuer, in der der Mittagstisch erneut stattfindet, Georg Queren an den Tellern. Auch er war schon im Frühjahr dabei. "So kann ich zur Gemeinschaft beitragen", sagt er.

Dann füllt er wieder einen Teller. Putengeschnetzeltes, dazu Rösti und Spätzle sowie Blumenkohl, wer will, bekommt Karottensalat genauso wie einen Nachtisch – zur Eröffnung gibt es Buttermilchdessert. Den Essensplan hat man nochmals optimiert. Fleischersatz als vegetarische Alternative wurde gestrichen, die Resonanz der Gäste beim Testlauf war zu mager. "Da ist die Awo sehr kooperativ", erzählt Bach.

50 Portionen stehen zur Verfügung, wenn der Mittagstisch nun wieder geöffnet ist. Am ersten Tag des Folgestarts ist das Echo noch etwas verhalten. Carola Bach ist gelassen. "Das wird sich noch rumsprechen", ist sie überzeugt. So war es schließlich auch zu Beginn des Jahres. "Und am Ende wurde es gut angenommen", weiß sie. Schließlich geht es nicht nur um ein warmes Essen. "Der Gedanke ist natürlich, Menschen zu unterstützen", sagt Bach mit Blick auf gestiegene Kosten in fast allen Lebensbereichen.

Es geht aber auch darum, dass die Menschen in Gesellschaft kommen. Jetzt beginnt die dunklere Jahreszeit. Die Zeit, in der sich das Leben wieder zu Hause abspielt. Eine Zeit, in der die Wohnung sehr leer sein kann, sich das Gefühl von Alleinsein einstellt. Wer zum Mittagstisch kommt, ist nicht alleine. Hier treffen sich Menschen, die sich schon lange kennen, genauso wie die, die sich neu kennenlernen. Es ist Kontaktbörse und -pflege gleichermaßen. Und schließlich sind da auch noch die Ehrenamtlichen, die ein offenes Ohr haben. "Es ist schon auch Anteilnehmen", sagt Steri.

An diesem ersten Mittag sitzen viele schon in Gruppen zusammen. Bach und Steri kennen die meisten. "Die waren schon hier", sagen sie. Betonen aber nochmals, dass sich das Angebot an alle Ladenburger Seniorinnen und Senioren richtet, egal aus welchem Motiv heraus sie den Mittagstisch aufsuchen. "Jede und jeder ist willkommen", sagt Bach.

Info: Der offene Mittagstisch findet bis April jeden Montag, Mittwoch und Freitag, 11.30 bis 13 Uhr, in der Löwenscheuer der Awo, Cronberggasse 5, statt.