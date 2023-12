Ladenburg. (cis) In Ladenburg leben derzeit 232 aus ihren Heimatländern geflüchtete Menschen. Sie kommen von drei Kontinenten, gehören 20 Nationen an. Sie sind dezentral in 94 Wohnungen in insgesamt 42 Objekten untergebracht. Das ging aus den Ausführungen hervor, die Carolin Loida (Abteilungsleitung Ordnung und Soziales) am Mittwoch im Gemeinderat im Rahmen ihres Berichts zur Unterbringung von

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote