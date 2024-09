Von Axel Sturm

Ladenburg. "Die Pflege ist nicht irgendein gesundheitspolitisches Thema. Es ist eines, das viele Familien auf die eine oder andere Weise ganz direkt betrifft", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr vor Beginn seines Kurzpraktikums im Ladenburger Pflegeheim Rosengarten.

Die Inhaber der privaten Pflegeeinrichtung, Regina und Oskar Dietrich, nutzten die Gelegenheit, um ihre Sorgen und Nöte loszuwerden. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf rund 5,2 Millionen mehr als verdoppelt. Auch im Rosengarten müssten täglich bis zu zehn Absagen an Angehörige erteilt werden, die dringend einen Pflegeplatz suchen. Es sei emotional schwierig, wenn man verzweifelten Angehörigen nicht helfen könne, so das Ehepaar.

Das Pflegeheim beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter, vom Hausmeister über Bürokräfte bis hin zu Pflegefachkräften, die sich um die 32 Bewohner kümmern. Zusätzlich gibt es auch Kurzzeitpflegeplätze. Ein großes Problem, das die Dietrichs thematisierten: Wegen der Vorgaben der Landesbauordnung dürfen in Baden-Württemberg künftig nur noch Einzelzimmer für pflegebedürftige Personen belegt werden. Dadurch wird die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze auch im Rosengarten reduziert. Nach der Übergangsfrist, die Ende 2026 abläuft, gibt es dort nur noch 26 Pflegeplätze.

Die Heimbetreiber kritisieren diese Regel aus mehreren Gründen. "Oft ist es aus pflegerischer Sicht sinnvoll, die Bewohner in einem Einzelzimmer unterzubringen. Es gibt aber auch Patienten, für die ist es besser, wenn sie mit einer weiteren Person das Zimmer teilen. Beispielsweise demente Menschen", erläuterte Regina Dietrich. Die Nachbarbundesländer Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz hätten solche starren Bauverordnungen nicht, was Föhr als nicht akzeptabel empfand.

Auch das Thema Bürokratieabbau wurde in der Runde angesprochen. Die Pflegekräfte müssten einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit der Dokumentation von Leistungen verbringen, statt pflegerisch für die Menschen da zu sein. Das auf den Weg gebrachte Entbürokratisierungsgesetz habe seine Wirkung leider verfehlt, meinte die Inhaberin. Die Veränderungen und angeblichen Verbesserungen bei der zeitaufwändigen Dokumentation wolle sie ihren Mitarbeitern nicht zumuten.

Bei der Integration von ausländischen Pflegekräften wünscht sich Regina Dietrich ebenfalls mehr Unterstützung von den Behörden. Sie forderte effektivere Sprachkurse. Im Rosengarten kümmert sie sich selbst um die sprachliche Integration. Zudem wurde eine Pflegekraft extra abgestellt, die sich um die Verbesserung der Deutschkenntnisse von Kräften aus der Ukraine und dem Balkan kümmert. "Wir brauchen diese ausländischen Mitarbeiter dringend", sagte die Heimleiterin.

Dem Abgeordneten bereitet der Fachkräftemangel Sorgen. Für Föhr ist klar, dass ein verbindliches Gesellschaftsjahr für Schulabgänger hilfreich sein könnte. Der eine oder andere junge Mensch, der das Gesellschaftsjahr in einem Pflegeheim absolvieren würde, bliebe der Pflegebranche erhalten und könnte eine generalisierte Ausbildung beginnen, meinte Föhr. Die Kombinationsausbildung, die es seit einigen Jahren gibt, benachteilige allerdings die kleinen, privaten Pflegeheime. "Nach der Ausbildung ziehen es viele Absolventen vor, in größeren Krankenhäusern zu arbeiten", bedauerte Regina Dietrich.

Weiteres Thema: die Finanzen. Durchschnittlich 3900 Euro kostet eine Pflegeplatz im Monat, was die wenigsten Menschen bezahlen können. Sie müssen dann Sozialhilfe beantragen. Weil die Mitarbeiter in den Sozialämtern "total überfordert sind", würden die Pflegeheime oft ein halbes Jahr und länger auf die Leistungsgelder warten, so Oskar Dietrich: "Das ist für viele Pflegeheime existenzgefährdend."

Dass die steigenden Kosten bei der Pflege gestoppt werden muss, war auch Föhr klar. Der Abgeordnete fand den Vorstoß von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann interessant. Er fordert eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung. Dabei soll die derzeitige Absicherung in eine vom Bund finanzierte Vollkasko-Versicherung umgewandelt werden, die die pflegebedingten Kosten komplett übernimmt. Dadurch könnten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen um 8.9 Milliarden Euro entlastet werden. "Der Nachteil ist, dass die Beiträge für die Pflegeversicherung deutlich steigen", erklärte Föhr.

Nach seinem vierstündigen Kurzpraktikum war Föhr um viele Erkenntnisse reicher. "Mein Eindruck hat sich verstärkt, dass es große Probleme gibt, die rasch gelöst werden müssen. Die pflegebedürftigen Menschen, aber auch die Betreiber von Pflegeeinrichtungen müssen viel stärker unterstützt werden", sagte der Parlamentarier. Als ständiges Mitglied im Gesundheitsausschuss würden ihm die Erfahrungen sicherlich helfen.