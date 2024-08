Ladenburg. (skb) Der Römerstadt steht, ganz unabhängig von der Wetterprognose, ein heißes Wochenende bevor. Denn von Samstag, 10., bis einschließlich Montag, 12. August, wird hier die Kerwe gefeiert, Traditionsveranstaltung seit Jahrzehnten und bis in die 1970er-Jahre sogar wichtigstes Volksfest im Ort.

Und auch wenn sie mittlerweile ihr Gesicht verändert hat, werden die Zeichen auch diesmal wieder an zwei Orten auf Geselligkeit, Feiern, Kulinarik, Unterhaltung und Spaß für Groß und Klein stehen. Dafür sorgen die Stadt Ladenburg, die örtliche Gastronomie sowie die Vereine ASV und FV 03 auf dem Marktplatz wie auch in der Kerweklause der Ringer am ASV-Vereinsheim im Pumpwerk, Hinterer Rindweg 125.

Offizieller Beginn ist am Samstag um 15 Uhr, wenn Bürgermeister Stefan Schmutz auf dem Marktplatz den Kerwe-Kuchen anschneidet. Hier werden die Nulldreier sowie das Gasthaus zum Römerstadion durchgehend für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Sitzgelegenheiten und Schattenspender werden bereitstehen, sodass sich Getränke und Speisen samt Marktplatz-Flair genießen lassen.

Neben Bratwurst, Steak und Fritten gibt es beim Kerwe-Frühschoppen am Montag zusätzlich Kerwe-Etabliertes wie Haxen und Leberknödel mit Sauerkraut. Eine reiche Nachtisch-Auswahl ist im gut bestückten Süßigkeitenwagen von Ursel Lederer und Susanne Lederer-Metz zu haben.

Die jüngsten Besucher werden vor allem im kleinen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften auf ihre Kosten kommen. Geöffnet ist die Kerwe auf dem Marktplatz am Samstag von 12 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr sowie am Montag in der Zeit von 10 bis 21 Uhr.

Ebenfalls an allen drei Veranstaltungstagen öffnet die ASV-Kerweklause der Ringer, mit Start am Samstag um 17 Uhr, bevor hier um 19 Uhr die Edinger Stimmungskanone Tamara Pusch mit ihrer Band loslegt; derweil ist die Bar geöffnet.

Am Sonntag bietet der Verein von 10.30 bis 14 Uhr ein Weißwurstfrühstück an, während am Montag, dem "Tag der Ladenburger", ab 11 Uhr Haxen und Leberknödel mit Kraut zu haben sind – eine telefonische Vorbestellung des Gerichts unter der Nummer 0176/21700463 empfiehlt sich.

Eingeläutet wird die Kerwezeit jedoch von einem besonderen sportlichen Ereignis: So laden die ASV-Gewichtheber zum Open-Air-Gewichtheben beim inzwischen 13. Walter-Engel-Turnier, benannt nach dem Gewichtheber und langjährigen ASV-Vorstandsmitglied Walter Engel. 40 Sportler aus ganz Süd- und Südwestdeutschland werden sich am Samstag, 10. August, ab 11 Uhr im Reißen und Stoßen messen.

Der olympische Zweikampf findet bei gutem Wetter im Freien vor der Lobdengauhalle statt. Eine gute Gelegenheit für viele Zuschauer, diese Sportart nicht nur live unter freiem Himmel zu erleben, sondern mit den Hebern ins Gespräch zu kommen.