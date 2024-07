Von Axel Sturm

Ladenburg. Am kommenden Samstag heißt es in der Römerstadt wieder "Start frei" für die größte Breitensportveranstaltung in der Region, dem Ladenburger Römer Man. Rund 1400 Triathleten aller Altersklassen werden für die drei Wettbewerbe – Volksbank Kurpfalz Römer Kids, ICL-Römer-Fitness und ICL-Römer Man – erwartet.

Der Römer Man ist auch in diesem Jahr ein Wertungswettbewerb des Triathlon-Cups-Rhein-Neckar. "Wir sind bestens vorbereitet, und natürlich hoffen wir, dass alle Wettbewerbe reibungslos über die Bühne gehen werden", betonten die beiden Organisationsleiter, Alexander Rittlinger und Fabian Körner, die sich auch in diesem Jahr auf ihr 35-köpfiges Organisationsteam und auf über 100 Helferinnen und Helfer verlassen können.

Das Orga-Team muss an die großen Dinge, aber auch an viele Kleinigkeiten denken, damit die Großveranstaltung reibungslos funktioniert. Mit den zuständigen Ämtern muss beispielsweise die Radstrecke durch den Vorderen Odenwald besprochen werden. Auch die Parkplatzfrage, das Rahmenprogramm und die Verpflegungsstationen stehen auf der To-do-Liste. Dazu müssen die Helfer an der Lauf- und Radstrecke eingewiesen werden.

Die LSV-Triathlon-Abteilung kann mittlerweile auf eine 32-jährige Erfahrung zurückgreifen, und natürlich ist man in der Abteilung stolz darauf, dass der Römer Man deutschlandweit über einen ausgezeichneten Ruf verfügt. Die Gründerväter der Veranstaltung, Georg Rombach, Günter Bläß und Kurt Zepf, dachten damals sicherlich nicht im Traum daran, dass die Ladenburger Veranstaltung einmal mit zu den größten Triathlon-Spitzen- und Breitensportveranstaltungen zählen wird.

Die Startplätze für die einzelnen Wettbewerbe waren auch in diesem Jahr schon nach wenigen Tagen ausgebucht, was dem Orga-Team zeigt, dass in Ladenburg wohl alles richtig gemacht wird. "Es ist die Mischung, warum Ladenburg so gut ankommt. Ambitionierte Schüler und Jugendliche freuen sich genauso auf den Start wie die ehrgeizigen Fitness-Triathlon-Teilnehmer. Und auch die Spitzen-Athleten aus dem Profilager schätzen das Ambiente", sind sich Körner und Rittlinger einig, dass für jede Alters- und Leistungsklasse etwas dabei ist.

Das diesjährige Top-Starterfeld beim Römer Man konzentriert sich auf die herausragenden Athleten und Athletinnen der Rhein-Neckar-Region. Insbesondere bei den Frauen wird ein spannendes Rennen erwartet: Die dreifache Cup-Siegerin Kathrin Halter, Ursula Trützschler, die bereits in Schifferstadt gesiegt hat, Anna Maria Melzer und Eleisa Haag stehen im Fokus.

Bei den Männern geht das packende Duell zwischen Jakob Breinlinger und Nils Lorenz in eine neue Runde. "Beide haben bereits jeweils ein Rennen im diesjährigen Rhein-Neckar-Cup gewonnen. Es wird spannend zu sehen, wer sich dieses Mal durchsetzt", sagte Alexander Rittlinger, der allerdings ein wenig bedauert, dass wenige Wochen vor Eröffnung der Olympischen Spiele nicht die ganz großen Namen auf der Startliste in Ladenburg stehen.

An der Römer Man-Radstrecke wurden dieses Jahr kleinere Änderungen in Schwabenheim und Neubotzheim vorgenommen, um die Verkehrsführung für die Landwirtschaft und Anwohner zu erleichtern. "Wir glauben, dass wir mit dieser Maßnahme eine Verbesserung der Streckenführung und Entlastung für die Anwohner erreicht haben", sagte Körner. Wegen des Baus der neuen Sporthalle am Römerstadion wurde auch die Laufstrecke geringfügig geändert.

Die Organisationsleiter sind besonders froh, dass die Sponsoren aus Ladenburg und der Region dem Veranstalter die Treue gehalten haben. "Ohne das Sponsoring zahlreicher Unternehmen in Ladenburg und der Region wie der ICL Ladenburg, der Eichbaum-Brauerei, der Firma Heid, der Volksbank Kurpfalz, der Scherer Gruppe und der MVV wäre das Festival nicht durchführbar", meinten sie. Die Veranstalter freuen sich zudem über neue Sponsoren wie die Pfitzenmeier-Gruppe oder das Hotel Neckarperle aus Edingen-Neckarhausen.

Es sei "alles angerichtet", damit die Kinder- und Jugendwettbewerbe, der Fitness-Triathlon (500 Meter Schwimmen im Freibad, 23 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) und der Römer Man (1,8 Kilometer Schwimmen im Neckar, 41 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) reibungslos stattfinden können.

Der Zeitplan:

8.20 Uhr: Start der Volksbank Kurpfalz Römer Kids.

9.20 Uhr: Start ICL Römer-Fitness Sprint-Triathlon alle 20 Minuten im Freibad. Letzte Startgruppe: 12.40 Uhr.

11 Uhr: Siegerehrung Schüler A/Jugend B auf der Bühne im Römerstadion.

14 Uhr: Start Römer Man im Neckar bei Edingen. Gegen 14.20 Uhr werden die ersten Schwimmer an der Fähre erwartet.

16.05 Uhr: Zieleinlauf Sieger RömerMan im Römerstadion.

16.20 Uhr: Zieleinlauf Siegerin Römer Man im Römerstadion.

16.40 Uhr: Flower Ceremony Sieger Römer Man im Römerstadion.

18 Uhr: Siegerehrung Römer Fitness & Stadtmeister.

Ab 20 Uhr: Finisherparty im Römerstadion mit DJ Cebel.

Rahmenprogramm im Römerstadion 10-16 Uhr: Kinderschminken, Hüpfburg und Fitness-Test für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, LSV-Rope Skipper, Einradfahren TV Neckarhausen, Trommelgruppe "Suncraft Rhythm".