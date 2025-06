Ladenburg. (stu) Auf ein spannendes und interessantes Leben mit Höhen und Tiefen blicken Barbara und Reinhard Mohrdieck zurück. Am Dienstag feierten sie im engen Familienkreis ihre Eiserne Hochzeit. 65 Jahre sind die Mohrdiecks nun also bereits verheiratet, so dass Reinhard Mohrdieck, der gerne Kurzgeschichten schreibt, mit einer weiteren Episode die Familien-Chronik ergänzen kann.

