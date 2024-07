Ladenburg. (cis) Ungewöhnlich sehen sie aus, die zwei neuen Bänke im Rondel des Kirchgartens an der evangelischen Kirche. Weil sie einen Sitzplatz aussparen. Das ist so gewollt.

Denn über diesem jeweiligen Sitzplatz prangt eine klare Aussage: "Kein Platz für Ausgrenzung" steht auf der Holzlehne der einen Bank, "Kein Platz für Intoleranz" auf der anderen. Und auf beiden heißt es zudem "Gott liebt Vielfalt". Die Bänke sollen ein Zeichen setzen, macht Pfarrer David Reichert klar.

Das Zeichen heißt: Ladenburg ist und bleibt ein Ort für Toleranz, Integration und eben Vielfalt. Dafür würden die verschiedenen Organisationen und auch die Kirchengemeinden an einem Strang ziehen, führt Reichert aus.

Die Idee für die Bänke hat Bürgermeister Stefan Schmutz von einem Besuch in Husum im vergangenen Jahr mitgebracht. In der Theodor-Storm-Stadt hatte er eine solche Bank entdeckt. Dort trug sie die Aufschrift "Kein Platz für Rassismus". Als Schmutz der evangelischen Kirchengemeinde die Anschaffung von gleich zwei dieser Sitzgelegenheiten durch die Stadt vorschlug, musste er keine Überredungskünste anwenden.

"Ich bin da schnell drauf angesprungen", gab Pfarrer Reichert zu. Auch der Kirchengemeinderat gab seine Zustimmung. Einzige Diskussion: Welche Botschaft sollen die Bänke tragen? "Rassismus war uns zu eindimensional", erklärte Reichert, der die Diskussion dazu als "inhaltlich stark" betitelte. Für Kirchengemeinderat Fred Hammerschlag, der die Bänke auch zusammenbaute, passen die jetzt komplexeren Begriffe sehr gut.

Intoleranz, so sagte er, bezöge sich sowohl auf Kultur wie Religion, Ausgrenzung beinhaltete für ihn das Thema aller Lebenskonzepte. Diskussionen habe es aber auch gegeben, weil man nicht wusste, ob sich die holzfarbigen Bänke auf ihren modernen Metallfüßen in den bisher klassischen Stil der Kirchgartengestaltung einfügen würden.

Für David Reichert war aber auch das schon ein Zeichen. Ihm war zudem klar, dass die Bänke in ihrer Art wie auch mit ihrer Botschaft nicht jedem gefallen werden, dass es vielleicht auch nicht jeder versteht. "Kunst stößt an, aber es soll ja einen Anstoß geben", so der Pfarrer weiter.

Hergestellt wurden die Bänke bei "Dein Werk", einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung nahe Köln. Aus der werden noch weitere Bänke nach Ladenburg geliefert werden. "Wenn ich es der evangelischen Kirchengemeinde anbiete, muss ich es auch der katholischen anbieten", sorgte Bürgermeister Schmutz zum einen für eine Gleichbehandlung.

Zum anderen, so sagte er, wird auch die Stadt selbst eine fünfte Bank aufstellen. Das lässt sich die Verwaltung insgesamt 2000 Euro kosten, was 400 Euro pro Stück bedeutet. Für Schmutz absolut vertretbar, denn, so sagte er, "die Symbolik ist deutlich höher als der Materialwert".