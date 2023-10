Ladenburg. (RNZ) Der Aal ist vom Aussterben bedroht. Gründe dafür sind auch Schleusen und Kraftwerke in den Flüssen. Weil die Schutzmaßnahmen hier unzureichend sind, sterben die Wanderfische in den Turbinen. Auch in den Wasserkraftwerken Schwabenheim, Ladenburg und Feudenheim. "Die Blankaale werden regelrecht geschreddert", sagte Claus Neuer von der Aktionsgemeinschaft Unterer Neckar bei einer Info-Radtour zum Thema Fischschutz. Dazu hatten die drei Landtagsabgeordneten der Grünen, Susanne Aschhoff aus Mannheim, Fadime Tuncer aus Schriesheim und Theresia Bauer aus Heidelberg, eingeladen. "Fahrrad sucht Fisch" war das Motto.

Und so radelten sie mit Umweltstaatssekretär Andre Baumann und über 30 Interessierten etwa 20 Kilometer am Neckar entlang. An den drei Staustufen machten sie Halt, inspizierten die Schleusen und die Ladenburger Fischtreppe.

Zu alt, zu klein: Auch Fischtreppen wie hier in Ladenburg haben ihre Tücken. Foto: zg

An der Schleuse Schwabenheim erklärten Neuer und Paul Hennze vom Naturschutzbund (Nabu) Mannheim die Probleme: "Die Gitterstäbe der Rechenanlagen am Einlauf der Turbinen stehen zu weit auseinander. Sie fangen zwar Treibgut und größere Fische ab. Aber Jungfische und schlanke Aale kommen durch. "Deshalb fordern wir einen Abstand von maximal 1,5 Zentimetern." Außerdem sei die Ein-strömgeschwindigkeit des Wassers zu hoch.

"Die Geschwindigkeit vor der Turbine muss auf maximal 0,3 Meter pro Sekunde verringert werden, sodass Jungfische aus eigener Kraft wegschwimmen können". Schließlich würde es helfen, die Walzen bei den ersten Herbst- und Winterhochwassern leicht anzuheben. "Dann können die Aale, die zum Laichen ins Meer zurückschwimmen wollen, am Boden abwandern", erläuterte Hennze. Die Aktionsgemeinschaft Unterer Neckar fordert, dass entsprechende Vorgaben gesetzlich festgeschrieben werden.

"Der Neckar ist unser Landesfluss, für ihn tragen wir besondere Verantwortung", sagte Baumann. Man sei daher im intensiven Austausch mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und der Neckar-AG, "um so schnell wie möglich zu Verbesserungen für Fischarten zu kommen."

Der Europäische Aal legt bei einer erfolgreichen Lebensreise bis zu 12.000 Kilometer zurück: als Larve treibt er von der Sargassosee östlich von Florida mit dem Golfstrom in Richtung Europa, wandert dann als heranwachsender Gelbaal die Flüsse hinauf, um nach Jahrzehnten als erwachsener Blankaal zurück in die Sargassosee zu schwimmen. Dort laicht er ein einziges Mal und stirbt. "Der Europäische Aal ist einzigartig", meint der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund), "aber wir stehen kurz davor, ihn für immer zu verlieren".

Überfischung im Atlantik, Verlust von Lebensräumen, blockierte Wanderwege, Verschmutzung, Krankheiten und Parasiten hätten den Fisch auf rund zehn Prozent seines Bestandes dezimiert.

Zuhauf wird der kleine Glasaal vor der französischen Küste gefangen – legal und illegal. "Jedes Jahr werden geschätzte 240 bis 450 Millionen Glasaale nach Asien geschmuggelt. Damit wird mehr verdient als mit Drogen", berichtete Neuer. Die legal gefangenen Glasaale werden in europäischen Aquakulturen aufgezogen und später in den Flüssen ausgesetzt. "Aus eigener Kraft schaffen sie den Aufstieg wegen der Querbauten nicht mehr," so Neuer.

„Fahrrad sucht Fisch“: Das Motto der Grünen-Radtour hatte Witz, das Thema weniger. Es ging um Gefahren für Fische im Neckar. Erschüttert hörten sich die Abgeordneten und Interessierten die Berichte von Naturschützern an – hier an der Schleuse in Schwabenheim. Foto: zg

Auf der schiffbaren Neckarstrecke zwischen Mannheim und Plochingen blockieren 27 Staustufen die Wanderung. "Dort gibt es nur wenige funktionierende Fischtreppen. Sie sind zu alt, zu klein oder wegen falscher Strömungsleitung für die Fische nicht auffindbar", sagte Neuer, "Ladenburg ist noch eine der Besten". Aber selbst dort drohen Gefahren. "Kormorane sitzen an der Fischtreppe wie an einem gedeckten Tisch," so der Experte. Deshalb fordert die Aktionsgemeinschaft eine Modernisierung und Verbesserung der Fischtreppen für einen sicheren Aufstieg.

Bis dahin wird die Pachtgesellschaft wohl auch weiterhin Glasaale im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf dem 35 Kilometer langen Neckar-Abschnitt von Mannheim bis zur hessischen Landesgrenze in Neckargemünd aussetzen; dieses Jahr waren es 285 Kilogramm. Der Aalbesatz ist als Maßnahme zur Wiederansiedlung des Fisches gedacht, wird aber inzwischen von Naturschutzverbänden als kontraproduktiv kritisiert.

Der Schutz der Gewässer als Lebensraum für Fischarten treibt auch Baumann um: "Der Untere Neckar ist kurz nach Mündung des Neckars in den Rhein das Tor zum gesamten Neckar. Und wenn durch das Tor nur wenige Fische passieren können, hat dies fatale Folgen für den Fluss."

Zum Schluss stoppte die Tour an der Schleuse bei Feudenheim, wo nach der Sanierung eine Schleusenkammer nicht mehr benötigt wird. "Dort haben wir zwei eingesperrte Biber gefunden", berichtete Hennze. "Einen konnten wir retten, der andere war ertrunken". Der Naturschützer fordert deshalb, die Schleusenkammer zu öffnen: "Sie könnte der Natur als dringend benötigte Flachwasserzone dienen".

Aschhoff sah die Chance dafür im Rahmen der Neckarrenaturierung gegeben. Sie ist zuversichtlich, dass sich durch die Renaturierung die Lebensbedingungen für Fische und Tiere verbessern. Tuncer und ihre Kolleginnen waren bewegt von den Berichten der Naturschützer: "Wir bleiben beim Thema am Ball."