Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Altstadtfest findet zwar erst am zweiten September-Wochenende statt. Aber weil es die 50. Auflage ist, wurden die angepassten Rahmenbedingungen des Fests der Feste der Ladenburger bereits jetzt schon präsentiert. Natürlich sei es angesichts des Jubiläums angebracht, etwas Besonderes zu bieten, meinte Bürgermeister Stefan Schmutz bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Rathaus.

Das Stadtoberhaupt hatte bereits in seiner Neujahrsrede am Antoniustag angedeutet, dass man das 50. Altstadtfest etwas ausgelassener feiern werde. Und der Ankündigung folgten nun Neuerungen, welche die Festorganisatorin von der Stadtmarketing-Abteilung, Petra Liebig, präsentierte. Diese dürften die "Feierbiester" der Region erfreuen.

Die erste Veränderung ist vordergründig an die Ladenburger gerichtet, was jedoch nicht heißen soll, dass auswärtige Gäste mit einem Platzverbot rechnen müssen. Das 50. Altstadtfest beginnt nämlich erstmals schon freitags mit einer "Warm-up-Party". Ab 19 Uhr erklingt auf den Bühnen in der Altstadt Musik. Die Vereine sorgen für Essen und Getränke, während die Bevölkerung für die gute Stimmung zuständig ist.

Die meisten der beim Altstadtfest beteiligten Vereine nutzen freitags die Gelegenheit, diese Neuerung auszuprobieren. Die Idee, das Fest schon freitags zu eröffnen, wurde in den letzten Jahren immer wieder geäußert. Dafür sollte sonntags früher Schluss gemacht werden, meinten nicht wenige Beteiligte, weil das Gästeaufkommen am Sonntagabend eher überschaubar sei. Schmutz sieht die Veränderungen als Versuch an. "Nach dem Altstadtfest ziehen wir mit den Vereinen eine Bilanz, und dann werden wir sehen, wie das 51. Altstadtfest ablaufen wird."

Zugesagt, ihre Stände schon am Freitag zu öffnen, haben am Marktplatz der Heimatbund, der FV 03 und der Tennisclub. Auch der Kirchgarten ist zum Rock-at-Church-Vorglühen bereits am Freitag geöffnet. In der Kirchenstraße wollen der Türkisch-Islamische Kulturverein, die DLRG sowie der ASV die "Einheimischen" bewirten. Freitagszusagen gab es auch vom Modellbau-Club an der Dalberg-Schule, vom Pferdesportverein in der Metzgergasse, und auch die Lobdengau-Brauerei wird schon freitags den Zapfhahn aufdrehen.

Die LSV-Basketballer laden am Domhofplatz zur Warm-up-Party, und auch die Antonius-Scheune sowie das Domizil der GrizzlyBeers in der Hauptstraße wird bespielt. Schmutz dankte bei der Präsentation der Frau, die wohl die meiste Arbeit mit der Veränderung hat: "Petra Liebig weiß am besten, was es heißt, Neuerungen umzusetzen", meinte Schmutz anerkennend.

Der Verwaltungschef hat Kraft Amtes auch entschieden, dass beim 50. Altstadtfest länger gefeiert werden darf. Statt um 23 Uhr wird die Musik erst um Mitternacht auf den Altstadt-Bühnen abgedreht. Die Vereine dürfen an ihren Ständen sogar bis 1 Uhr die Boxen vibrieren lassen. "Wir feiern in diesem Jahr ein besonderes Fest, und daher ist der Wunsch der Bevölkerung, besonders ausgelassen zu feiern, auch als verhältnismäßig anzusehen", meinte der Bürgermeister.

Einen besonderen "Stargast" will Schmutz zum Jubiläumsfest nicht präsentieren. "Unser Star ist das Fest", meinte der Bürgermeister, der lieber in zusätzliche Festaktivitäten investieren möchte und nicht in die Gagen für Künstler. 120.000 Euro stehen im Haushalt, um das Altstadtfest organisieren zu können. Gegen eine Zunahme des Sponsoren-Pools hätte der Bürgermeister nichts einzuwenden.

Schmutz appellierte auch an die Vereinsmitglieder, ihren Verein beim Aufbau oder bei der Bewirtung zu unterstützen. "Wenn immer der gleiche Personenkreis die Arbeit leistet, dann wird es eines Tages schwierig", meinte er.

Der Bürgermeister freut sich bereits jetzt auf gleich drei Konzerte, die von der Musikkapelle Paternion gespielt werden. Auch die offizielle Eröffnung des 50. Altstadtfestes ist speziell. Der Fassanstich am Samstagvormittag erfolgt nämlich gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, die am Altstadtfest-Wochenende ihren 50. Geburtstag feiern.

Beim Flohmarkt am Samstag und Sonntag bleibt allerdings alles, wie es ist. Jeweils 200 Händler haben sich angesagt. "Alle Plätze sind restlos ausgebucht", sagte Liebig.