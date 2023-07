Leimen. (lesa) Der 85-Jährige, der am Montagnachmittag bei einem Autounfall auf der Landesstraße L600 schwer verletzt wurde, ist noch am Abend desselben Tages in einer Klinik gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Mann hatte wie berichtet in einer Kurve zwischen Gaiberg und Leimen die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und war unter anderem mit einer Leitplanke und einem Brückenpfeiler kollidiert.

Am Dienstag wurden nun Details über den Unfall bekannt. Polizeisprecher Patrick Knapp berichtete auf RNZ-Nachfrage, dass das Auto des 85-Jährigen nach dem Aufprall auf der Leitplanke etwa auf Höhe des Weinguts Clauer über die Leitplanke und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Dann prallte der Wagen erst gegen ein Verkehrszeichen und wurde dann gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Der 85-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Die Polizei berichtet, dass ein Ersthelfer den Mann noch vor Eintreffen der Polizei aus seinem Mercedes befreite. "Er wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und unter Reanimation in eine Klinik gebracht", so Knapp. Dort erlag der Mann kurz darauf seinen schweren Verletzungen.

Die viel befahrene L600 wurde während der Rettungs- und Abschlepparbeiten an der Unfallstelle etwa zwischen 17 und 21 Uhr vollgesperrt, woraufhin es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Und auch darüber hinaus hat der schwere Unfall Folgen: "Durch die Kollision mit dem Brückenpfeiler wurde möglicherweise die Statik der Brücke beeinflusst", heißt es von der Polizei. Dies wird nun "standardmäßig" von einem Sachverständigen des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft – bis dahin bleibt die Brücke vorsorglich für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Wann die Prüfung genau erfolgt, stand am Dienstag noch nicht fest.

Wieso es zu dem schweren Unfall kam, an dem neben dem 85-Jährigen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, ist derweil noch nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt.

Update: Dienstag, 18. Juli 2023, 18.04 Uhr

Leimen. (pol/mare/pri/dpa) Auf der Landesstraße L600 zwischen Leimen und Lingental hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der 85-jährige Fahrer eines Mercedes C180 war gegen 17 Uhr von Lingental kommend in Richtung Leimen unterwegs gewesen. In der Linkskurve am Weingut Clauer verlor der Senior die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam von der Fahrbahn ab und prallte hinter einer Leitplanke zunächst gegen die Böschung. Danach wurde der Mercedes gegen ein Verkehrsschild und schließlich einige Meter weiter gegen den Pfeiler einer Brücke über die L600 geschleudert.

Der 85-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und in seinem demolierten Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Mercedes befreien. Danach kam er ins Krankenhaus. Inzwischen teilte die Polizei mit, dass der Senior noch am Abend aufgrund der schweren Verletzungen starb.

Nach dem Unfall war die L600 im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen bis etwa 21.15 Uhr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht. Der Mercedes ist mit rund 13.000 Euro ein Totalschaden.

Durch die Kollision mit dem Brückenpfeiler wurde möglicherweise die Statik der Brücke beeinflusst. Bis zu einer abschließenden Prüfung durch einen Sachverständigen bleibt die Brücke deshalb vorsorglich für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 18. Juli 2023, 9.37 Uhr