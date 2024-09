Von Sarah Eiselt

Dielheim. Eine bunte Mischung soll geboten werden und das über fast drei Wochen: Der Dielheimer Herbst beginnt am nächsten Samstag, 7. September, und verspricht bis einschließlich Freitag, 27. September, ein volles Programm mit vielen Konzerten, Kulturbeiträgen und einer Menge Unterhaltung, bei dem für jeden etwas Passendes dabei sein soll: "Und das in neuen Formaten und zusätzlich mit einem neuen Layout", kündigt Andy Widder an, Mitveranstalter und -organisator der Veranstaltungsreihe.

Er freue sich, etwas Neues zu erproben: "Nur so weiß man, ob es funktioniert", sagt er im RNZ-Gespräch mit großer Vorfreude auf die bevorstehenden, abwechslungsreichen Ereignisse in der Gemeinde.

Froh über die Kurzweil an verschiedenen Spielorten zeigte sich auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Er danke allen Beteiligten, ob vor oder hinter den Kulissen, und schätze besonders den Umfang und die Bandbreite der Angebote in diesem Jahr, die keinen Wunsch offen ließen.

> "Talk und Talente" bildet den Auftakt in der Dielheimer Kelterhalle. Bei freiem Eintritt geht es ab 19 Uhr am Samstag, 7. September, los. Gemeinsam mit jungen Nachwuchstalenten wollen Tine Groß und Alex Strobel gemeinsam Musik machen. Das Publikum kann sich auf Lieder aus dem Rock- und Pop-Bereich in gemütlicher Atmosphäre freuen.

Auch interessant Dielheimer Herbst: Warum ein Bestsellerautor Arno Strobel in die Kulturhalle kommt

> Die 7. "Balzfelder Classics" laden zu einem US-Car-Treffen auf den Balzfelder Sportplatz ein: Am Sonntag, 8. September, zwischen 11 und 17 Uhr, sind Oldtimer bis zurück in die 1970er-Jahre angekündigt. Musikalisch werde die Veranstaltung von der Gruppe "The Spikes" sowie von Sänger Matthias umrahmt.

> Zu einem Konzert des Matt-Wegner-Trios sind bei freiem Eintritt am Freitag, 13. September, ab 18 Uhr alle Interessierten auf dem Sportplatz Dielheims willkommen. Die Zuhörerschaft darf sich auf Musik der Genres Klassik bis Rock sowie Country und Blues freuen.

> Die Band "MMonks" will die Gäste am Samstag, 14. September, ab 19 Uhr mit Hits zum Tanzen und Rocken bringen. Zwölf Euro kostet der Eintritt in die Kulturhalle. Die elfköpfige Band aus Mühlhausen warte unter anderem mit Musicalklassikern auf, etwa Stücken aus "Grease", "Footloose" oder "Tarzan".

> "Horst & The Heaters" versprechen im Ortsteil Oberhof am Sonntag, 15. September, ab 14 Uhr als Viererformation musikalische Rhythmen aus Swing, Jazz und Blues. Sie möchten an die Wurzeln des Rock und Pop bis zurück in die 1930er-Jahre zurückkehren.

> Sabine Grabenbauer lädt ebenfalls am Sonntag, 15. September, in ihre kleine Galerie im Oberhof 21 ein. Ihre Kunstwerke sollen in Welten mit Landschaften und Abstraktionen in kräftigen Farben und bewegten Formen entführen.

> Das "Symphonic Rock Duo" konzertiert am Sonntag, 15. September, 18 Uhr, in der Kirche Maria Königin, in der Kirchstraße 1 in Horrenberg. Bei freiem Eintritt erklängen ungewohnte, rockige Klänge, denn sie wollen die Kirchenorgel mit dem Schlagzeug kombinieren – bei Liedern von Johann Sebastian Bach bis hin zu "Metallica", "Led Zeppelin" oder auch Alice Cooper.

> "BeckUp", eine Hommage an den Rock-Jazz-Gitarristen Jeff Beck, ist am Montag, 16. September, ab 19 Uhr im Pfarrgarten St. Cyriak zu hören. Hier möchten verschiedene Musikerinnen und Musiker ein mitreißendes, rockiges Konzert spielen, das den im vergangenen Jahr verstorbenen Künstler entsprechend würdigen will.

> Das begehbare Grundgesetz des Bündnisses für Demokratie und Toleranz wird am Dienstag, 17. September, auf der Grünfläche beim Theater im Bahnhof aufgestellt. Die Installation lädt die Bürgerinnen und Bürger ab 18 Uhr dazu ein, sich mit grundlegenden Prinzipien der Verfassung auseinanderzusetzen. Zuvor waren die Tafeln im Wieslocher Gerbersruhpark aufgestellt.

> "Used", das Duo bestehend aus den Zwillingsbrüdern Marco und Dario Klein, spielt am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr im Innenhof des Dielheimer Rathauses. Dort möchten sie mit Popsongs begeistern: Sie covern eigener Aussage zufolge aber nicht nur Klassiker der Musikgeschichte, sondern wollen auch ihre selbst geschriebenen Stücke zum Besten geben.

> Einen italienischen Abend im Restaurant "La Molisana" gibt es am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr: Getreu dem Stereotyp "La Dolce Vita" findet, nach vorheriger Platzreservierung, ein kulinarischer Abend rund um Antipasti, Hauptgerichte und Desserts statt. Für die Veranstaltung wird aus Planungsgründen eine Reservierungsgebühr von 20 Euro pro Person verlangt, wofür ein Verzehrgutschein im selben Wert ausgegeben wird, der am italienischen Abend eingelöst werden kann.

> Einen Kriminachmittag gibt es am Samstag, 21. September, in der Dielheimer Kulturhalle. Zwischen 15 und 17 Uhr lesen Gastgeber Christian Hofbauer, Cornelia Härtl und Klaus Maria Dechant aus witzigen Geschichten sowie Krimi-Satiren und geben Einblicke in den Arbeitsalltag eines Ermittlers.

> Die Krimi-Lesung von Autor Arno Strobel schließt sich am 21. September in der Kulturhalle an. Der Spiegel-Bestseller Autor liest beim Dielheimer Herbst aus seinem neuen Buch "Stalker – Er will dein Leben" vor. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 17 Euro.

> "Ganz Anerschd" geht es am Sonntag, 22. September, ab 18 Uhr im Theater im Bahnhof zu. Für zwölf Euro können Interessierte Comedy und Kabarett von und mit Michael Stier und Heinz Laier genießen. Ihre Sketche und Texte drehen sich um Lebensfreude, Alltagsmonotonie und den Wunsch, mal "ganz anerschd" zu sein.

> Mit "Mehr als nur Musik" möchten Flo(rian) Gallant & Band in der Kulturhalle am Freitag, 27. September, ab 20 Uhr, für einen gelungenen Abschluss des Dielheimer Herbsts sorgen. Die Musiker präsentieren eigene Songs. Karten sind für zwölf Euro erhältlich.