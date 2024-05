Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, am 9. Juni ist es so weit: Neben Europa- und Kreistagswahl findet auch die Kommunalwahl statt. In der Hopfengemeinde treten jene vier Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen an, die bereits im Gemeinderat vertreten sind. Die RNZ listet im Rahmen ihrer Serie alle Kandidierenden auf, beleuchtet die