35.000 Katholiken können den neuen Pfarreirat wählen
Sie werden an die Urnen gerufen. Und zwar am Wochenende vom 18. auf den 19. Oktober.
Region Wiesloch. (BeSt) Mit der Pfarreiratswahl am Wochenende, 18. und 19. Oktober, gehen die bisherigen katholischen Seelsorgeeinheiten Leimen-Nußloch-Sandhausen, Letzenberg, Walldorf-St. Leon-Rot und Wiesloch-Dielheim einen entscheiden Schritt auf dem Weg zur Fusion zur neuen Kirchengemeinde Wiesloch. Die Zusammenlegung ist für den 1. Januar 2026 geplant.
"Etwa 41.000 Gläubige leben
