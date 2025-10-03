Region Wiesloch. (BeSt) Mit der Pfarreiratswahl am Wochenende, 18. und 19. Oktober, gehen die bisherigen katholischen Seelsorgeeinheiten Leimen-Nußloch-Sandhausen, Letzenberg, Walldorf-St. Leon-Rot und Wiesloch-Dielheim einen entscheiden Schritt auf dem Weg zur Fusion zur neuen Kirchengemeinde Wiesloch. Die Zusammenlegung ist für den 1. Januar 2026 geplant.

"Etwa 41.000 Gläubige leben