Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Tobias Streit, Bernhard Pawelzik, Johannes Balbach und Marius Fletschinger heißen die vier künftigen Leitenden Pfarrer für die katholischen Kirchengemeinden in der Region um Heidelberg. Diese Namen sind in Gottesdiensten am Wochenende bekannt gegeben und am Sonntag auch in einer Mitteilung der Erzdiözese Freiburg veröffentlicht worden.