Von Agnieszka Dorn

Bammental. Langsam tuckerten die Motivwagen durch den Ort. Auf die Schippe genommen wurden mit mehreren Motiven und Sprüchen sowohl verschiedene Themen des Bammentaler Ortsgeschehens als auch des Weltgeschehens: Am Sonntag, 20. August, ging der Umzug der "Reilser" und der Altstadt-Kerwerborscht bei hochsommerlichen Temperaturen über die Bühne. Wer ein schattiges Plätzchen entlang des Umzug fand, hielt sich dort auf. Andere schützten sich mit Sonnenschirmen, Kappen oder Hüten.

An drei Stationen machte der Kerweumzug Halt: im Oberdorf, am Rathaus und in Reilsheim. Dort wurde die Kerwerede vorgelesen. Mit von der Partie war auch Kerweschlumpel "Asphaltinia die Verploande" mit Blick auf den umstrittenen Radweg zwischen Bammental und Gaiberg. Die dekorierten Motivwagen sorgten für Begeisterung bei Kindern und Erwachsenen.

Etliche Bammentaler hatten sich Klappstühle mitgebracht, die sie vor ihrem Haus oder entlang der Strecke im Schatten aufstellten, es sich dort gemütlich machten und das Spektakel genossen. Die Stimmung war ausgelassen. Man winkte den Motivwagen zu, es wurde zurückgewunken.

Mit einem Fahrrad, einem Gefälle- und einem Umleitungsschild sowie dem Spruch "Äh volle Gemeindekasse odder äh neue Fahrradtrasse" zog man die Planungen für den Fahrradweg durch den Kakao. Nicht nur dieser Wagen brachte etliche Zuschauer zum Schmunzeln.

Das Ergebnis der Deutschen Nationalelf bei der Fußballweltmeisterschaft wurde unterdessen mit folgendem Spruch "gefeiert": "Fährt Deutschland nach Qatar, wird’s mim Titel:innen ziemlich rar." Damit schlugen die Urheber sozusagen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, denn auch das Thema Gendern kam zur Sprache.

Vom Wagen aus thronte ein schmunzelnder Scheich mit dem goldenen WM-Pokal. Zwischen den Motivwagen sorgte der Bammentaler Musikverein Feuerwehrkapelle für Stimmung. Der Wagen der beiden Kerweborscht-Vorsitzenden Frank Rudolf und Lukas Beck war mit einer Rutsche dekoriert und spielte mit dem Spruch "Schwimmbad Schorledisch-Ausschuss" auf das Problem eines fehlenden Bademeisters im Bammentaler Waldschwimmbad an.

Ein Fassbier war indes auf einem anderen Wagen zu sehen und spielte auf einen misslungenen Fassbieranstich von Rathauschef Holger Karl bei der Wiesenbacher Kerwe an: Karl hatte nach vorherigen Versuchen seiner Bürgermeisterkollegen so fest den Hammer geschwungen, dass der Zapfhahn aus dem Fass schoss – und Karl mit Bier bespritzt wurde. "Ohne Technik un ohne Kraft, do fliesst halt a koan Gerstesaft", lautete der Spruch jenes Wagens. Die Stimmung beim Umzug jedenfalls war grandios, man stimmte den Sprüchen auf den Umzugswagen zu und kam immer wieder ins Lachen.

An der Spitze des Umzugs gingen die Fahnenträger, die die Kerwerborscht-Fahnen schwenkten. Der Umzug wurde von der Feuerwehr und der Polizei begleitet. Es waren einige abgesperrt.